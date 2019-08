CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dybala al PSG se parte Neymar? (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus in questo momento è molto più caldo sul fronte delle partenze che su quello degli arrivi. Per i bianconeri la partenza di Dybala è prioritaria anche per reperire risorse e chiudere gli ultimi colpi di mercato che mancano per completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. E la Juventus sta osservando con molta attenzione i possibili sviluppi della trattativa che potrebbe portare Neymar dal Paris Saint Germain al Real Madrid. Questo perché il PSG potrebbe poi puntare forte proprio sull’argentino, come fatto ai tempi di Cavani col mercato italiano sempre monitorato con attenzione dai campioni di Francia. Ma a mettere i bastoni tra le ruote potrebbe essere la solita Inter: con i soldi di Dybala la Juventus potrebbe provare a lanciare un assalto pesante a Icardi, che l’Inter sta cercando però di piazzare proprio al PSG. Se l’affare riuscisse, sarebbe difficile per la Juventus trovare alternativa per lasciar partire Dybala, considerando anche la chiusura del mercato inglese già avvenuta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PER RUGANI SPUNTA IL MONACO

Il calciomercato della Juventus è d’altronde legato a una serie di trattative che coinvolgono altre squadre e potrebbero causare un effetto domino. Ad esempio Icardi piace anche a una Roma che vorrebbe convergere tutte le sue risorse sull’argentino. Nel caso questo fosse possibile, ci sarebbe poco da trattare per un rinforzo in difesa che sembrava molto vicino. Nelle ultime 24 ore la strada di Daniele Rugani, che sembrava indirizzata, si è di nuovo allontanata dalla Capitale, con il difensore centrale che piace molto al Monaco. Il club del Principato sarebbe maggiormente disposto ad accontentare le richieste juventine, che nel trattare con la Roma erano partite da una base d’asta di 30 milioni di euro. Troppo al momento per una Roma che, come detto, ancora non ha deciso come chiudere il mercato, se con il “botto” in attacco, oppure distribuendo le forze anche in difesa. E così Rugani potrebbe prendere la via della Ligue 1 francese in tempi molto brevi.





