CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dybala-Tottenham, pista calda (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus vede una partenza illustre sempre più possibile: è quella di Paulo Dybala che a sorpresa potrebbe approdare ai vicecampioni d’Europa del Tottenham, dopo che per settimane si era ipotizzato un suo passaggio al Manchester United in un ipotetico scambio con Romelu Lukaku. Nulla di tutto questo, Dybala non è interessato a Manchester ma a Londra e la valutazione avanzata dalla Juventus, 70 milioni di euro, potrebbe trovare sponde tra gli Spurs, desiderosi di regalare un nuovo fuoriclasse a Pochettino e dimostrare che il giro compiuto in Champions League l’anno scorso non è stato estemporaneo, ma frutto di un’ambizione crescente. Vedremo se dopo Kean i bianconeri decideranno di privarsi di un altro pezzo pregiato dell’attacco.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: DANILO, ACCOGLIENZA TIEPIDA

Nel frattempo un altro scambio per il calciomercato della Juventus si è concretizzato con l’Inghilterra e riguarda un esterno di difesa. Cancelo ha preso la via di Manchester, sponda City in questo caso, e oltre a un conguaglio economico il club bianconero ha anche abbracciato Danilo, esterno brasiliano che non ha acceso la fantasia dei tifosi, che infatti non gli hanno tributato praticamente alcuna accoglienza al suo arrivo. Danilo è un elemento esperto ma che al City stava trovando sempre meno spazio e in molti, tra i tifosi juventini, ritengono che lo scambio con Cancelo sia stato di fatto un ridimensionamento: di sicuro dopo gli arrivi di De Ligt, Rabiot e Ramsey, la Juventus cercherà di non “esagerare” sul mercato in uscita per non vanificare gli sforzi compiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA