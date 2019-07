CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ È fatta per Buffon, Perin via! (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus non smette mai di stupire, con Gigi Buffon che ormai è davvero pronto a tornare. Come fu per Leonardo Bonucci il “divorzio” è durato un solo anno e si è fatto in fretta a ricucire il matrimonio. Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ha specificato a Domenica Sportiva Estate che l’affare è già definito sulla parola con l’agente del ragazzo Silvano Martina molto contento di veder tornare il suo là dove aveva fatto le cose migliori della sua carriera. Capitolo Mattia Perin, il portiere ex Genoa partirà sicuramente per lasciar spazio appunto a SuperGigi. Giocatore completo e di grande talento è nel mirino della Fiorentina con la possibilità di vederlo alla Roma che è decisamente diminuita. Attenzione poi al Milan che si potrebbe intromettere e provare il colpo a sorpresa, vista la ormai certa cessione di Gigio Donnarumma.

Calciomercato Juventus News, colpo Mota Carvalho in prospettiva?

La Juventus lavora anche sul calciomercato del futuro, proprio per questo c’è grande interesse anche nei confronti di calciatori molto giovani. Tra questi spunta ancora una volta il lussemburghese della Virtus Entella, Dany Mota Carvalho. Nelle ultime ore si è parlato a lungo del Bari come meta gradita dell’attaccante esterno, mentre TuttoCalcioPuglia spiega come la società bianconera abbia superato sul fotofinish i galletti. Di certo Mota Carvalho però non rimarrebbe a Torino, ma sarà girato in prestito a una squadra di buon livello che gli possa dare la possibilità di giocare con continuità nella massima categoria. Quest’anno Mota è stato completamente protagonista, trascinando con i suoi gol i liguri al ritorno in Serie B.

