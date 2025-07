Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Ma il canadese non esclude Osimhen 2 luglio

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DAVID NON ESCLUDE OSIMHEN

In quest’inizio di finestra estiva il calciomercato Juventus sembra ormai pronto ad ufficializzare il tesseramento del nuovo centravanti tanto inseguito dopo le difficoltà incontrate in fase offensiva durante la scorsa stagione. Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultme ore, i bianconeri avrebbero infatti raggiunto l’intesa per mettere sotto contratto Jonathan David.

Calciomercato Juventus News/ Tudor vuole un nome nuovo dal Messico! Due pedine in uscita...

Il centravanti canadese è rimasto svincolato dal 30 giugno non avendo più rinnovato con il Lille, squadra in cui ha militato tra il 2020 ed il 2025 appunto dopo il suo arrivo dal Gent, in cui aveva invece giocato sin dal settore giovanile. I dirigenti bianconeri sono dunque riusciti a convincere il venticinquenne nato a Brooklyn, nello Stato di New York.

Calciomercato Juventus News/ Caccia al colpo grosso, c'è un big per la trequarti! (oggi 1 luglio 2025)

Il calciatore classe ’00 è atteso nella giornata di domani alla Continassa per svolgere le visite mediche di rito e mettere nero su bianco la firma che lo legherà alla Vecchia Signora sebbene non sia ancora ben chiaro fino a quando. L’ingaggio di David si dovrebbe aggirare sui 6 milioni di euro più bonus ed i piemontesi si sono accordati pure con il suo entourage in quanto a bonus e commissioni.

La prima vera importante mossa del dirigente Damien Comolli ha consentito alla Juve di battere la concorrenza degli arabi dell’Al-Qadisiyya. Intanto però non tramonta nemmeno la pista Victor Osimhen, con il nigeriano ancora lontano dal reintegro in rosa al Napoli. L’arrivo di David non escluderebbe l’eventuale acquisto di Osimhen ma il nigeriano potrebbe sbarcare a Torino solo dopo la partenza di Dusan Vlahovic e una volta convinto il patron azzurro De Laurentiis.

Calciomercato Juventus News/ Osimhen, parte l'assalto al nigeriano: contatti con l'entourage (1 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VIA NICO GONZALEZ E DOUGLAS LUIZ

Quella dell’attaccante serbo non è l’unica cessione di cui si parla in orbita calciomercato Juventus. Ci sono infatti due calciatori presenti nell’organico dei bianconeri che potrebbero salutare a breve nonostante vestano questa maglia soltanto da una stagione e nello specifico stiamo parlando sia di Douglas Luiz che di Nico Gonzalez.

Entrambi questi due calciatori potrebbero lasciare il campionato italiano e trasferirsi in Inghilterra, dove vengono seguiti con un certo interesse da alcune squadre della Premier League. Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno dopo la parentesi vissuta con l’Aston Villa. L’argentino, riscattato solo a marzo dalla Fiorentina, potrebbe invece vivere una nuova avventura in un nuovo campionato dopo aver già giocato anche in Germania con lo Stoccarda.