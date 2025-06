Calciomercato Juventus News: difficile il riscatto di Francisco Conceiçao, il sostituto può arrivare sempre dal Portogallo ma dallo Sporting Lisbona.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: STAFFETTA PORTOGHESE?

Staffetta portoghese nel calciomercato Juventus? C’è una possibilità. In questi giorni si sta discutendo del riscatto di Francisco Conceiçao, ma per il momento il Porto ha rifiutato la prima offerta bianconera e così le trattative si possono arenare subito, la Juventus vuole riprovarci ma a prezzi comunque inferiori.

Nel bene o nel male, Conceiçao ha comunque dimostrato di poter valere la rosa di Igor Tudor e lo sta confermando al Mondiale per Club; è stato uno dei migliori in una stagione complicata, e alla Juventus in caso di addio servirebbe un calciatore dotato di fantasia e dribbling, che possa saltare l’uomo e creare situazioni interessanti sul piano offensivo.

Dunque, si va alla ricerca di un possibile sostituto: un nome individuato arriva sempre dal Portogallo ed è quello di Geovany Quenda. Un giovanissimo (classe 2007) che avrebbe potuto giocare gli Europei Under 19 e invece ha disputato quelli Under 21. Qui ha incantato: tre gol e due assist, ma purtroppo anche un rigore sbagliato nel quarto di finale contro l’Olanda, sullo 0-0, alla fine rivelatosi decisivo per l’eliminazione della nazionale lusitana.

Quenda però è un bel prospetto: rispetto a Conceiçao gioca sull’altra fascia ed è un mancino naturale, ma le caratteristiche sono simili anche per fisico ed è per questo che il calciomercato Juventus lo sta tenendo in considerazione, pur se la valutazione è alta (si parla di 40-45 milioni).

L’INCASTRO JUVENTUS-SPORTING LISBONA

Ecco allora che il calciomercato Juventus potrebbe provare un “due per uno”, naturalmente parafrasando: Geovany Quenda infatti gioca nello Sporting Lisbona (in questa stagione 3 gol e 8 assist, 39 presenze da titolare di cui otto in Champions League) avendo completato la sua prima stagione in prima squadra, e sappiamo bene che quello biancoverde è anche il club di Viktor Gyokeres, che da tempo viene indicato come il principale obiettivo per l’attacco della Vecchia Signora (forse anche da prima che Cristiano Giuntoli lasciasse, facendo sfumare la pista che avrebbe potuto portare all’ingaggio di Victor Osimhen).

Naturalmente l’operazione rimane complicata ma, bussando alla porta dello Sporting Lisbona per due calciatori, la Juventus potrebbe provare a ottenere una sorta di sconto; la società al momento può schierare il tesoretto per la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club, e magari qualche contropartita tecnica che possa interessare il club portoghese. Sicuramente nella rosa della Juventus ci sono degli esuberi: da Daniele Rugani, che potrebbe fare comodo alla difesa lusitana, a Douglas Luiz che nello Sporting potrebbe rimettersi in carreggiata anche se preferirebbe la Premier League, e ha un ingaggio non indifferente. Tuttavia, alcune strade potrebbero essere percorribili…