Il calciomercato Juventus valuta Emanuel Emegha come nuovo attaccante titolare. Mateus Fernandes per allungare le opzioni a centrocampo

Calciomercato Juventus News: Emanuel Emegha un attaccante giovane da cui ripartire

I bianconeri sono nel pieno di un progetto di ricostruzione dopo gli errori fatti da Giuntoli la scorsa stagione che hanno portato grosse spese ma nessun risultato, la nuova dirigenza infatti si trova davanti il compito di creare una nuova squadra che sia su misura del nuovo allenatore Igor Tudor, che però non era neanche la prima scelta. Il primo obiettivo del calciomercato Juventus è l’attaccante visto che Vlahovic è certamente un indiziato per partire per lo stipendio importante e le pessime prestazioni delle ultime stagioni ma allo stesso tempo si valuteranno possibilità per gli esterni e i centrocampisti.

I sogni per l’attacco rimangono Osimhen e Gyokeres ma è molto difficile riuscire ad accontentare le richieste dei loro club che non scendono sotto i 70 milioni, nelle ultime ore quindi si è aperta la possibilità di cambiare totalmente la tipologia di giocatore da portare a Torino e puntare su profili più giovani da far crescere. La scelta della dirigenza sembra essere ricaduta su Emanuel Emegha, attaccante olandese di ventidue anni dello Strasburgo con cui ha raggiunto una storica qualificazione in Conference League grazie ai suoi 14 gol e 3 assist in 27 partite, il prezzo sarebbe sicuramente inferiore e pari a 25 milioni.

Calciomercato Juventus News: Mateus Fernandes nuova opzione a centrocampo

Il calciomercato Juventus sta poi pensando di mettere in discussione il proprio centrocampo e i giocatori che in quella zona di campo militano così da obbligarli a dover lottare per un posto da titolare e cercare di tirare fuori il meglio da ognuno di loro, in particolare da Koopmeiners che è sempre stato titolare nonostante le prestazioni pessime. Il giocatore che potrebbe cambiare le gerarchie del centrocampo bianconero è Mateus Fernandes, 2004 portoghese di proprietà del Southampton che ha giocato 36 partite nell’ultima Premier League segnando 2 gol e fornendo 4 assist e che avrebbe un costo di 15 milioni.

C’è poi da capire la scelta che allenatore e società faranno per Andrea Cambiaso, l’esterno dopo il litigio con Thiago Motta ha fatto fatica a ritrovare le stesse prestazioni e la titolarità assoluta che aveva avuto fino a quel momento tanto che adesso potrebbe essere sacrificato per ricavare una cifra importante. Una delle interessate è il Milan per farlo giocare al posto di Theo Hernandez ma i 60 milioni chiesti dalla Juventus sono uno scoglio importante, c’è poi l’Inghilterra dove però il Manchester City non è più interessato ma potrebbe esserlo in Nottingham Forest, destinazione non troppo gradita dal giocatore.