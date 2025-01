CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: I NOMI PER SOSTITUIRE KALULU

Se il calciomercato Juventus era alla ricerca di un difensore, adesso lo è ancora di più dopo aver appreso le brutte notizie su Pierre Kalulu: infortunatosi nel corso della partita contro il Benfica, il francese ne avrà per almeno tre settimane se non un mese. Ora, al netto dell’arrivo di Renato Veiga, la coperta nel reparto arretrato è cortissima: non sarà un guaio serio come quelli occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal, ma intanto la Juventus dovrà giocare il playoff di Champions League senza Kalulu, oltre a partite importanti di campionato. C’è meno di una settimana per individuare il sostituto, ma chi?

In questo calciomercato Juventus stavano già trattando per Jean-Clair Todibo, ma l’operazione non è semplice e sembra essersi arenata. C’è un muro anche da parte del Newcastle per quanto riguarda Lloyd Kelly di cui avevamo già parlato qualche tempo fa, e allora ecco l’ultima idea: Saba Goglichidze, ventenne georgiano che può fare anche il terzino destro e Roberto D’Aversa ha lanciato titolare nell’Empoli, curiosamente avversaria della Juventus domenica. Due i vantaggi: aver già messo insieme 19 partite in Serie A e una valutazione inferiore a quella degli altri profili, perché si parla di 8 milioni di euro che potrebbero anche essere trattabili. Insomma, vedremo: di sicuro il calciomercato Juventus cerca un difensore, Goglichidze potrebbe essere la soluzione ideale.

IL PUNTO SULL’ATTACCO

Per quanto riguarda l’attacco, il calciomercato Juventus lavora per giugno: fino ad allora la squadra bianconera si è coperta con Randal Kolo Muani, la formula del prestito secco imporrà poi il cambiamento che potrebbe arrivare subito in caso di addio immediato di Dusan Vlahovic, anche se i tempi tecnici a questo punto sono scarsi. Gianluca Di Marzio ha rivelato un sondaggio dell’Al Nassr (dove gioca Cristiano Ronaldo) per l’attaccante serbo che però avrebbe risposto picche senza indugio, l’Arsenal si sarebbe fatto indietro e dunque è del tutto plausibile che per Vlahovic, se cessione sarà, si vada alla prossima sessione con più tempo per ragionare, e pensare a offerte maggiormente vantaggiose. Chi prenderà il posto del serbo?

I nomi sono sempre gli stessi e, vista la concorrenza, i bianconeri deveno muoversi per tempo: il favorito nelle strategie del calciomercato Juventus sembrerebbe essere Joshua Zirkzee ma è da capire se il suo rapporto con il Manchester United possa migliorare (del resto è appena arrivato), Jonathan David lascerà quasi sicuramente il Lille ma per lui ci sarebbero tante contendenti, il nome che sarebbe a sorpresa è quello di Victor Osimhen, il cui presente è ancora legato al Napoli. Attenzione qui: il Galatasaray recentemente avrebbe offerto 65 milioni ai partenopei, proposta rifiutata perché la clausola è di 75 milioni. Clausola che però è valida fino a gennaio: in estate si parlerà già di quasi 90 milioni da sborsare. Che la Juventus, vendendo Vlahovic e qualche altro pezzo pregiato, possa iscriversi alla corsa per il nigeriano?