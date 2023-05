Calciomercato Juventus News/ Enes Unal occasione per l’attacco, Rabiot può restare

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UNAL IL POST VLAHOVIC?

Il calciomercato Juventus si interroga sulla prossima stagione. Tanti i nodi da risolvere, molti di questi chiaramente legati alla possibilità o meno di giocare in Champions League (e nelle coppe europee) e con alcuni giocatori che potrebbero lasciare. Tra questi ovviamente Dusan Vlahovic: nonostante una stagione sottotono il serbo rimane un attaccante con parecchio calciomercato, le offerte potrebbero non mancare e dunque in casa Juventus potrebbero arrivare valutazioni circa una cessione. La domanda chiaramente sarebbe: da chi ripartire? Difficile che a Moise Kean venga data una fiducia tale da farne un titolare e il punto di riferimento offensivo, dunque circolano altri nomi e tra questi quello del turco Enes Unal.

Un attaccante che già da giovane aveva impressionato: lo aveva acquistato il Manchester City passandolo poi al Villarreal, ma con queste due squadre Unal non ha praticamente mai giocato ed è esploso finalmente nel Getafe, di cui veste la maglia per la terza stagione. Quest’anno in particolare il turco si è affermato: 14 gol in 33 partite della Liga. Attenzione: il Getafe potrebbe retrocedere (è attualmente terzultimo), dunque il valore del cartellino, che attualmente si attesta sui 25 milioni di euro, potrebbe anche abbassarsi. Forse un’occasione per la Juventus, che dovrà fare le valutazioni del caso…

RABIOT TRA CONFERMA E ADDIO

Parlando di cessioni, quelle del calciomercato Juventus riguardano anche Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è arrivato nel 2019, ha impiegato parecchio tempo per imporsi in bianconero e infatti sino a poco tempo fa era costantemente nel mirino della critica dei tifosi, che identificavano soprattutto in lui il calo qualitativo di un centrocampo che poteva schierare giocatori come Arturo Vidal, un Paul Pogba al suo massimo, Claudio Marchisio e poi ancora Sami Khedira e Miralem Pjanic. In questa stagione però Rabiot ha fatto benissimo, segnando 8 gol in Serie A e tre nelle coppe europee: finalmente è diventato un punto di riferimento e tanti giudizi su di lui sono cambiati.

Secondo Benoit Cauet, intervistato da TvPlay, la volontà di Rabiot sarebbe quella di restare alla Juventus: l’ex centrocampista di Inter e Torino ha però aggiunto che il numero 25 della Juventus vorrebbe giocare la Champions League, e questo attualmente passerebbe solo attraverso la vittoria dell’Europa League (e non è nemmeno così sicuro) perché è prevista una nuova penalizzazione che toglierebbe punti ai bianconeri in campionato, impedendo loro di disputare le coppe. Dunque, anche questa è una situazione in evoluzione: ne capiremo qualcosa in più tra qualche settimana, per ora Rabiot sembra poter essere confermato nella rosa della Juventus ma le cose cambiano…











