Calciomercato Juventus news/ Eriksen piace, idea a parametro zero per giugno

Si pensa anche a giugno per il calciomercato Juventus, anche perché il nome di Christian Eriksen fa gola praticamente a tutte le big d’Europa. Il perché è presto detto: il giocatore danese ha deciso di arrivare alla scadenza del proprio contratto con il Tottenham, dunque giocherà ancora sei mesi con la maglia degli Spurs e poi sarà un parametro zero di lusso. La scadenza sarà il 30 giugno 2020, ma naturalmente i giochi si fanno adesso, perché le squadre interessate a Eriksen si stanno muovendo e già da febbraio potrebbero arrivare notizie. Il Corriere di Torino riporta che la Juventus è pronta per la “corsa” ad Eriksen, che sarebbe un nome di prestigio per rinforzare un centrocampo che in questi mesi non sta convincendo del tutto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ERIKSEN NEL MIRINO

I numeri di Christian Eriksen in quella che sarà la sua ultima stagione al Tottenham parlano finora di 21 presenze in competizioni ufficiali fra Premier League (15 partite), Champions League (cinque) e un gettone di presenza anche in Coppa di Lega. Il danese ha segnato due gol e al suo attivo ci sono anche tre assist: numeri buoni, ma non a livello delle migliori stagioni di Eriksen, tanto che il numero 23 degli Spurs ha perso lo status di titolare e adesso è una riserva, sia pure di lusso, nella squadra di José Mourinho. Staremo a vedere se il Tottenham cercherà di rilanciare, altrimenti si aprirà la corsa al parametro zero di lusso e fra le pretendenti ci sarà sicuramente anche la Juventus.

