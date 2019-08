CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Eriksen si avvicina! (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus sta vivendo una fase di stallo per quanto riguarda alcuni colpi che dovrebbero completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Ma Fabio Paratici sta anche lavorando per il futuro e si starebbe concretizzando un affare importante in vista della prossima stagione, sulla falsariga di quanto già fatto dal club bianconero in operazioni che hanno portato a Torino giocatori come Ramsey e Rabiot. Il prossimo obiettivo è Christian Eriksen, fantasista danese del Tottenham, punta di diamante degli Spurs che nella scorsa stagione hanno disputato la loro prima finale di Champions League. In scadenza di contratto, Eriksen non sarebbe disposto a rinnovare il contratto col Tottenham e, partendo a parametro zero, la Juventus ha deciso di intavolare una trattativa che negli ultimi giorni ha compiuto passi in avanti fondamentali: già a gennaio Eriksen potrebbe accordarsi ufficialmente con la Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANDZUKIC HA DETTO SI’

Il calciomercato della Juventus dovrà però far registrare prima della fine anche importanti movimenti in partenza. Uno di essi sarà relativo a Mario Mandzukic: la trattativa che potrebbe riportare il croato al Bayern Monaco va avanti da alcuni giorni, ma nelle ultime ore potrebbe avere fatto registrare l’accelerazione decisiva. Mancava l’accordo col giocatore, dopo aver trovato l’assenso della Juventus per la trattativa. E Mandzukic ha detto sì, potenzialmente pronto a liberare una casella fondamentale in attacco, anche se uno tra Higuain e Dybala dovrà comunque partire. Le richieste ai bianconeri non mancano, Paratici ha sottolineato come il difensore turco Demiral, appena arrivato alla Juventus, sia uno dei giocatori più richiesti ma non dovrebbe partire, così come Blaise Matuidi che dopo alcune incertezze sarebbe assolutamente convinto di restare alla Juventus.

