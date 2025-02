CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: FATTA PER KELLY

Il calciomercato Juventus ha chiuso un altro colpo in questa sessione invernale abbastanza ricca, almeno rispetto alle ultime stagioni: se per la difesa erano già arrivati Alberto Costa e Renato Veiga, la notizia del giorno è che la Vecchia Signora sia riuscita a far quadrare i conti con il Newcastle assicurandosi le prestazioni di Lloyd Kelly. Dell’interesse per il classe ’98 del Newcastle avevamo già diffusamente parlato: adesso siamo in attesa dell’ufficialità, ma possiamo già dire che Kelly arriverà alla Juventus sulla base di 18 milioni di euro comprensivi di bonus, a sbloccare l’operazione sarebbe stato l’inserimento di una percentuale a favore dei Magpies su un’eventuale futura rivendita.

Calciomercato Juventus News/ Kelly, l'inglese è la priorità! Stop a Danso e Tomori (1 febbraio 2025)

Il calciomercato Juventus dunque continua a muoversi: Kelly è un centrale mancino che può giocare anche come terzino sinistro, dunque potrà permettere a Thiago Motta di avere un altro calciatore duttile che sia in grado di far tirare il fiato anche ai terzini, adesso quindi ci sono più opzioni anche per le fasce con Kelly e Alberto Costa, aspettando sempre il ritorno di Pierre Kalulu. Ora c’è davvero curiosità nel capire quanto spazio avranno i nuovi arrivi della sessione invernale, sicuramente la Juventus doveva muoversi in sede di calciomercato e lo ha fatto ma il rendimento sarà chiaramente demandato al campo…

Calciomercato Juventus news/ Osimhen priorità per giugno! Fagioli, l’addio è vicino (1° febbraio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ADDIO A VLAHOVIC

Intanto si registra per il calciomercato Juventus una sempre più probabile partenza: in questo caso parliamo di giugno e di Dusan Vlahovic, che sarà la grande uscita bianconera per la prossima stagione. Sembra ormai fin troppo chiaro che il feeling tra l’attaccante serbo e Thiago Motta non sia mai sbocciato: all’inizio dell’annata Vlahovic giocava sempre per mancanza di alternative, poi l’allenatore della Juventus ha iniziato a proporre Nico Gonzalez come centravanti tattico e ora Randal Kolo Muani, dopo essere stato titolare (con gol) all’esordio contro il Napoli, è stato confermato anche nel lunch match di domenica contro l’Empoli.

Calciomercato Juventus news/ Tino Anjorin al posto di Fagioli! (31 gennaio 2025)

Per Vlahovic dunque si prospetta una seconda parte di stagione molto complicata; lui forse vorrebbe rimanere alla Juventus ma la società deciderà altrimenti, anche perché il contratto in scadenza nel 2026 rende necessario un rinnovo complicato, su certe cifre e visto il rendimento recente, oppure una cessione anticipata per evitare di perdere a parametro zero un attaccante su cui era stato fatto un forte investimento, tanto da sacrificare Paulo Dybala per puntare sull’ex Fiorentina. Già nel corso di questa sessione di calciomercato la Juventus potrebbe porre le basi per la cessione di Vlahovic, staremo a vedere.