Calciomercato Juventus News/ Felipe Anderson arriva con la Champions League (oggi giovedì 21 marzo 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: FELIPE ANDERSON CON LA CHAMPIONS LEAGUE

Si muove già il calciomercato Juventus: nelle prossime settimane, come riporta Tuttosport, potrebbe di fatto concretizzarsi un affare del quale si parla da tempo, vale a dire quello dell’arrivo di Felipe Anderson a parametro zero. Abbiamo scritto più volte come l’esperto brasiliano sia entrato nel mirino di Cristiano Giuntoli; il calciatore è in scadenza di contratto con la Lazio e, stando a quanto filtra ormai da tempo, non sarebbe intenzionato a rinnovare. Claudio Lotito, presidente della società biancoceleste, avrebbe già sul piatto un’offerta di rinnovo ma il punto non sarebbe quello economico: Felipe Anderson sarebbe infatti intrigato dal progetto della Juventus.

Per questo motivo vorrebbe avere una nuova avventura; le notizie di oggi ci dicono che l’operazione di calciomercato si concretizzerebbe nel momento in cui la Juventus si dovesse qualificare in Champions League. Nonostante il forte calo, 7 punti in 8 partite contro squadre non certo irresistibili, i bianconeri sono ancora terzi in classifica con un buoni margine da difendere sul sesto posto, essendo che il quinto dovrebbe garantire l’accesso alla principale coppa europea; dunque anche prima della conclusione della Serie A potrebbe arrivare l’aritmetica, e a quel punto Felipe Anderson potrebbe diventare un acquisto della Juventus in attesa di ufficialità.

FELIPE ANDERSON, L’INTRIGO TATTICO

Ora, resta da capire in che modo Felipe Anderson, qualora il calciomercato Juventus lo dovesse acquistare, potrebbe giocare nella sua nuova squadra. Al momento l’allenatore rimane Massimiliano Allegri: il livornese dal suo ritorno in bianconero ha utilizzato stabilmente il 3-5-2, Felipe Anderson è una sorta di trequartista che si è adattato a fare l’esterno e si è trovato particolarmente bene in un modulo che gli permettesse di coprire tutta la fascia. Quello però succedeva qualche anno fa, con Simone Inzaghi; oggi il brasiliano non ha più lo scatto di un tempo e dunque non lo vediamo al posto di Andrea Cambiaso ( gioca soprattutto a destra) quanto una seconda punta alla Federico Chiesa.

Questo però potrebbe fargli perdere qualcosa; sappiamo comunque che Giuntoli starebbe cercando di portare a casa il colpo Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus, e nel 4-2-3-1 dell'attuale tecnico del Bologna Felipe Anderson potrebbe agire alle spalle della prima punta come anche sull'esterno. Per il momento si possono fare solo congetture visto che, appunto, non è ancora chiaro chi siederà in panchina nella prossima stagione; Felipe Anderson però è un colpo che per il calciomercato Juventus potrebbe realmente concretizzarsi con la qualificazione in Champions League, staremo a vedere.











