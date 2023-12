CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Felipe Anderson idea sempre viva, Yildiz resta (28 dicembre 2023)

Il calciomercato invernale è sempre un periodo cruciale per le squadre di calcio, con trattative, rinnovi e potenziali colpi di scena che tengono col fiato sospeso i tifosi. La Juventus, una delle squadre più prestigiose e seguite del panorama calcistico, è al centro dell’attenzione con diverse voci che circolano riguardo ai suoi piani di mercato. Uno dei nomi caldi in circolazione è quello di Felipe Anderson, attualmente sotto contratto con la Lazio.

Secondo le informazioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo del contratto di Anderson è ancora in sospeso. Il presidente della Lazio, Lotito, ha offerto un prolungamento fino al 2027 con uno stipendio di 3.5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Tuttavia, il giocatore brasiliano ha manifestato la volontà di ottenere 4 milioni di euro netti a stagione e sembra essere aperto a un possibile trasferimento. La Juventus è tra i club che seguono da vicino la situazione, pronta a cogliere l’opportunità nel caso in cui l’accordo tra Anderson e la Lazio non si concretizzi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PER YILDIZ FUTURO BIANCONERO

Un giovane talento che ha recentemente attirato l’attenzione è Kenan Yildiz, un attaccante classe 2005 della Juventus e della nazionale turca. Dopo la sua prestazione nella gara contro il Frosinone, il club bianconero ha deciso di “blindare” il giovane talento, respingendo offerte di prestito da numerose squadre interessate. La Juventus ha anche chiuso le porte a un’eventuale cessione definitiva del cartellino, dimostrando la sua fiducia nel potenziale di questo giovane giocatore.

Yildiz aveva già regalato emozioni importanti ai tifosi juventini nella scorsa stagione nel campionato Primavera, realizzando gol strepitosi e dimostrando di poter puntare a una promozione in prima squadra. Massimiliano Allegri ha puntato molto sui ragazzi della Primavera e della Next Gen nel corso di questa stagione e Yildiz ha realizzato a Frosinone un gol che l’ha portato a una consacrazione: probabilmente troppo tardi per chi ci aveva fatto un pensierino in chiave di calciomercato.

