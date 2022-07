CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Firmino più che una semplice idea: pronti 22 mln di euro

Calciomercato della Juventus che adesso, dopo gli acquisti di Angel Di Maria, Paul Pogba e Bremer, e le cessioni di Ramsey, Dybala, Chiellini e De Ligt, continua ad essere nel vivo dell’azione. Juventus che vuole di certo dimenticare il quarto posto della passata stagione per ritornare a competere per lo scudetto. Se il centrocampo, con il ritorno di Pogba o di Fagioli dal prestito dalla Cremonese, può sembrare un roster pieno e completo, non si può dire lo stesso della posizione più offensiva del campo: l’attacco. Come numero 9, il solo Dusan Vlahovic, nonostante l’età chiaramente glielo permetta, non può essere l’attaccante per tutta la stagione della Juventus. Occorre un centravanti alternativo, di esperienza, che faccia rifiatare il nove serbo. In tal senso la Juventus si sta muovendo per Roberto Firmino, attaccante del Liverpool.

A lanciare la notizia stamani, ci ha pensato il Corriere dello Sport: una vera e propria bomba di mercato. Roberto Firmino come alternativa a Dusan Vlahovic in attacco. Complice la scadenza del contratto del brasiliano con i reds nel 2023, il giocatore potrebbe arrivare in bianconero per una cifra di circa 22 Milioni di euro (19 milioni di sterline). Una cifra che accontenterebbe il Liverpool di Jurgen Kloop, che, così, monetizzerebbero l’uscita dell’attaccante ormai chiuso dall’ascesa dell’uruguayano Darwin Nunez. Un attaccante per cokpletare il reparto che darebbe a mister Allegri un’alternativa non solo nel ruolo di punta al posto di Vlahovic, ma anche come esterno, qualora ci fosse la necessitò, o di seconda punta in caso di cambio modulo.

Calciomercato Juventus news: Roberto Firmino, i numeri

Calciomercato Juventus che può regalare ai propri tifosi un colpo da novanta: Roberto Firmino. 31 anni ancora da compiere e tanta voglia ancora di dimostrare anche in ottica Mondiale in Qatar 2022, con la nazionale brasiliana. Ultima stagione non molto esaltante per il giocatore del Liverpool: escludendo in Champions League nella quale ha totalizzato 5 gol in 7 partite, in campionato 5 gol in 20 partite non sono i numeri ai quali Roberto Firmino ha abituato i suoi tifosi del Liverpool. Numeri condizionati da diversi infortuni (alla coscia ed al piede) patiti durante la stagione. Numeri che con il Liverpool rimangono comunque più che ottimi con 98 centri e 74 assist vincenti in 327 partite, dopo l’esperienza con l’Hoffenheim.

Non bisogna sottovalutare l’aspetto Europa per Roberto Firmino: 24 gol e 18 assist in Champions League nel corso della sua carriera. Numeri che certificano l’esperienza di un colpo che potrebbe arrivare alla Juventus e che darebbe, di certo, una mano importante per il riscatto anche nell’Europa che conta. Nel suo palmarès anche una Champions League vinta con i Reds del Liverpool nella stagione 2018-2019 con conseguente Supercoppa Uefa e Mondiale per Club della stagione successiva; oltre che la Copa America 2019 con il Brasile e secondo posto due anni dopo nell’edizione 2021.











