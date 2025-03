Calciomercato Juventus News: anche Samuel Mbangula sacrificabile

Il calciomercato Juventus è uno dei più aspettati per la prossima stagione visto il fallimento del progetto Thiago Motta e degli acquisti proposti dal tecnico insieme a Cristiano Giuntoli in questi mesi, la prossima estati i bianconeri potrebbero volere una nuova rivoluzione della rosa con tanti giocatori che torneranno alle proprie squadre dai prestiti e altri per cui verrà cercata una nuova sistemazione. Non ci sono più incedibili all’interno della rosa a patto che questi portino le giuste offerte che permettano alla Juventus di guadagnare o almeno non perdere la cifra investita in precedenza.

Il nome che sorprende possa essere ceduto è quello di Samuel Mbangula, esterno belga classe 2004 lanciato da Motta proprio in questa stagione e che arrivando dalla Next Gen permetterebbe ai bianconeri di fare una plusvalenza piena anche con una cessione a cifre non elevate. Giuntoli vuole anche sfoltire la rosa nei ruoli dove la concorrenza è molta forse troppa, come gli esterni, e per questo per la cessione del belga chiede solo 15 milioni, cifra che potrebbe ingolosire diversi club italiani o esteri che si porterebbero a casa un talento che ha già dimostrato di poter essere importante in Serie A.

Calciomercato Juventus News: Florentino Luis sostituto di Douglas Luiz

Altra zona di campo che potrebbe interessare il calciomercato Juventus è il centrocampo con tanti giocatori in quei ruoli ma pochi affidabili e soprattutto a livello per giocare nella Juventus, il primo nome sulla lista dei partenti è sempre Douglas Luiz che piace ancora molto in Inghilterra al Newcastle, Nottingham Forest e Fulham tanto da poter cercare il suo ritorno. Al suo posto Giuntoli però potrebbe voler comunque un nuovo innesto di un giocatore che possa unire intelligenza calcistica in regia all’attitudine difensiva, per questo il profilo scelto è Florentino Luis, venticinquenne del Benfica.

I nodi da sbrogliare sono poi sempre quelli di Dusan Vlahovic e Andrea Cambiaso, il primo sembra non avere intenzione di rinnovare abbassando il suo ingaggio ma il suo valore in questo momento è al minimo storico e la cessione non sarebbe abbastanza di valore per questo si spera che Tudor possa tornare a puntare sul serbo. Per l’esterno italiano invece la frizione, che stava per portare alla sua cessione nel mercato invernale, sembrava esserci solo con il tecnico italo-brasiliano, il cambio di allenatore quindi potrebbe aiutare a ritrovare il giocatore che nella scorsa stagione era stato uno dei più positivi dei bianconeri.