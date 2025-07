Calciomercato Juventus news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il punto su Milik, Vlahovic e Kolo Muani 3 luglio

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: VLAHOVIC, MILIK E KOLO MUANI

Il calciomercato Juventus è parecchio impegnato del tentare di sistemare l’organico a disposizione di mister Tudor soprattutto per quanto concerne il reparto offensivo. Nella passata stagione i bianconeri hanno faticato in fase realizzativa ed è anche per questo motivo che nelle scorse ore si sono aggiudicati Jonathan David a parametro zero. Il canadese è atteso nella giornata di domani al J Medical per svolgere le visite mediche e firmare poi il nuovo contratto.

Tuttavia, i centravanti già presenti in rosa sono tutt’altro che certi di essere riconfermati nella nuova annata calcistica, a partire da Arkadiusz Milik. Il polacco, martoriato dagli infortuni, non ha più potuto offrire il suo contributo alla prima squadra e la Vecchia Signora potrebbe alleggerire il bilancio lasciandolo partire visto anche l’interesse proveniente da alcune squadre militanti in Arabia Saudita.

Il recente titolare Kolo Muani è a sua volta in bilico tra Torino e Parigi. Il cartellino della punta francese è infatti di proprietà del Paris Saint-Germain ma lo stesso calciatore ha manifestato il suo desiderio di proseguire la sua carriera con la Juve nelle interviste rilasciate a margine del Mondiale per Club 2025 disputato negli Stati Uniti. L’idea per questo calciomercato Juventus sarebbe quella di avere il ventiseienne di nuovo in prestito con diritto di riscatto ma il Chelsea potrebbe farsi avanti con una proposta allettante da consegnare ai transalpini.

Infine, non si può evitare di parlare di Dusan Vlahovic. In scadenza a giugno 2026, il serbo sembra ben distante da un eventuale rinnovo a causa dei 12 milioni di ingaggio percepiti. Il mancato impiego nella sfida contro il Real Madrid ha aperto la polemica tramite cui lo stesso attaccante ha voluto esprimere il proprio disappunto. Accostato al Milan dove ritroverebbe il mentore Massimiliano Allegri, i piemontesi non vogliono svendere Vlahovic per meno di 25 milioni di euro sebbene non siano ancora pervenute offerte ufficiali e la pista Arsenal risulta molto più che fredda da qualche tempo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PISTA VIVA PER SANCHO

Sempre pensando alla fase offensiva, c’è un altro calciatore che potrebbe fare al caso del calciomercato Juventus in entrata. I bianconeri vorrebbero infatti mettere le mani su Jadon Sancho, di proprietà del Manchester United ed appena rientrato alla base dopo la parentesi vissuta in prestito con il Chelsea, con cui ha vinto la Conference League 2024/2025. I londinesi, nonostante le cinque reti segnate e le quarantuno presenze totali, hanno deciso di non riscattarlo puntando su altri elementi.

Il futuro di Sancho sembra però ancora lontano da Old Trafford. L’ala inglese non è infatti ritenuta indispensabile dal tecnico Amorim che deve ricostruire una squadra incapace di andare oltre il quindicesimo posto nell’ultima annata in Premier League. Stando a Sky Sport, la Vecchia Signora avrebbe avuto dei contatti positivi con sia con il giocatore che con i Red Devils, ormai pronti a lasciarlo andare forse in maniera definitiva. Nei prossimi giorni di calciomercato Juventus dovrebbero emerge nuovi dettagli in merito alle cifre dell’operazione, senza dimenticare che Sancho percepisce un ingaggio molto elevato.