Calciomercato Juventus news/ Si lavora per il colpo Gabriel Jesus (ultime notizie)

Calciomercato Juventus, il colpo per l’attacco è Gabriel Jesus

La Juventus cerca un attaccante nella prossima sessione di calciomercato estivo in caso di mancato riscatto di Alvaro Morata. Il grande obiettivo della Vecchia Signora è Gabriel Jesus, giocatore capace di interpretare diversi ruoli nel reparto offensivo e molto gradito da Massimiliano Allegri. Nonostante le 41 presenze ed i 13 gol realizzati questa stagione, il brasiliano non è centrale nei piani di Pep Guardiola ed avrebbe espresso la volontà di lasciare il Manchester City questa estate. Complice anche l’acquisto del centravanti fuoriclasse Erling Braut Haaland.

Calciomercato Juventus news/ Spunta Milenkovic, il sogno è Koulibaly (ultime notizie)

Secondo TuttoJuve, però, la pista che porta al classe ’97 sudamericano è molto difficile: il City lo valuta circa 50 milioni di euro e su di lui ci sono anche Arsenal e Tottenham, che possono garantirgli un posto da titolare assicurato. Per i due club londinesi Jesus è un obiettivo prioritario e sarebbero intenzionati ad affondare il colpo immediatamente. Nonostante la concorrenza agguerrita, Cherubini ed Arrivabene proveranno a sondare il terreno e proporre qualche contropartita, come ad esempio Arthur, giocatore molto apprezzato dal tecnico spagnolo.

Pogba torna alla Juventus/ Ultime notizie calciomercato, firma vicina

Calciomercato Juventus, Destino Udogie come sostituto di Alex Sandro

La Juventus cerca disperatamente un terzino sinistro nella prossima sessione di calciomercato estivo. Le prestazioni di Alex Sandro, infatti, sono crollate da ormai due stagioni ed il brasiliano sembra essere finito nella lista dei possibili partenti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Destiny Udogie, calciatore che si è messo in mostra questa stagione con la maglia dell’Udinese realizzando 5 gol e 3 assist nella sua prima stagione con i friulani. Anche Inter e Lazio sarebbero interessate al gioiellino classe 2002, e la sua attuale valutazione è di circa 10 milioni. La cessione del numero 12 bianconero potrebbe finanziare l’acquisto della giovane promessa dell’under 21 azzurra.

Calciomercato Juventus news/ Pressing su Perisic, spunta Acerbi (ultime notizie)

Per la corsia sinistra si è fatto anche il nome di Renan Lodi, terzino sinistro dell’Atletico Madrid, che Marca negli scorsi giorni ha definito fuori dai piano di Simeone e molto vicino alla Juve. Il brasiliano ha 2 anni in più di Udogie, una maggiore esperienza internazionale grazie alle presenze con la Selecao ed in Champions League con i Colchoneros, ma anche, ovviamente una valutazione molto più alta. Gli spagnoli vorrebbero una cifra compresa tra i 30/40 milioni, tesoretto che il club piemontese vorrebbe preservare per l’acquisto di un centrocampista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA