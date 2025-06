Calciomercato Juventus news: occhi puntati su Donnarumma, il portiere è in scadenza col Psg

Il calciomercato della Juventus si accende con le prime idee in entrata della dirigenza, che vuole regalare a mister Tudor una squadra competitiva. Lo stesso allenatore bianconero, non più tardi di qualche settimana fa, aveva spiegato la sua idea per il calciomercato estivo, dicendo che due o tre tasselli sarebbero stati sufficienti per portare la Juventus ad un livello importante.

Nel frattempo le voci sui primi rinforzi cominciano a intensificarsi, soprattutto per il ruolo di portiere. E desta attenzione lo spunto che ha lanciato La Gazzetta dello Sport per il ruolo attualmente occupato da Di Gregorio: i bianconeri sarebbero infatti sulle tracce di Donnarumma, in scadenza col Psg ma in trattativa per rinnovare. Nel caso le cose non dovessero andare a buon fine tra l’ex Milan e i parigini, la Juventus sarebbe pronta ad inserirsi con convinzione nella trattativa, avanzando un’offerta per il portiere.

Calciomercato Juventus news: Mattia Perin in uscita, chi si giocherà il posto con Di Gregorio?

Intanto sul fronte uscite il portiere di riserva Mattia Perin ha già comunicato la volontà di lasciare la Juventus in questo calciomercato estivo. L’ex portiere del Genoa cerca continuità in un altro club e dopo aver trascorso in panchina le ultime annate spera in una chiamata all’altezza delle sue aspettative. In ogni caso, molto probabilmente, un portiere in entrata si farà, quantomeno per giocarsi il posto con Di Gregorio.

Il sogno Donnarumma è molto difficile e al momento le percentuali di un suo approdo in bianconero appaiono limitate. Poi si farà qualcosa su altri fronti, con aggiustamenti in ogni ruolo. “Ci saranno ma non cambieremo profondamente questa squadra”, aveva detto il nuovo dg Damien Comolli nel giorno della presentazione.