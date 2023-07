CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Giuntoli, ecco il piano per arrivare a Milinkovic Savic (8 luglio 2023)

Calciomercato Juventus News: Milinkovic Savic, la settimana prossima possibile svolta?

La Juventus non molla Milinkovic Savic in questo calciomercato estivo. Il nuovo direttore sportivo di madama, Cristiano Giuntoli, vorrebbe portare il centrocampista serbo a Torino e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’accelerata decisiva. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, già nella giornata di lunedì dovrebbe esserci un incontro tra i due club per discutere del calciatore in scadenza di contratto con la Lazio e ambito da diverse società importanti in Europa.

Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo della Juventus/ Ufficiale: "Emozione speciale" (7 luglio 2023)

Chiaramente mister Maurizio Sarri vorrebbe trattenere Milinkovic Savic a tutti i costi, a patto che sia convinto e desideroso di restare a Roma. Il tecnico toscano sarebbe comunque disposto ad accettare la cessione del Sergente, qualora l’operazione consentisse a Lotito di incassare la giusta liquidità per investire sul mercato in entrata. La Juventus, per arrivare al centrocampo, sarebbe pronta ad inserire il cartellino di Arthur ma Sarri preferirebbe Rovella, reduce dal prestito al Monza.

Calciomercato Juventus News/ Pogba non è una certezza. E Milinkovic-Savic? (7 luglio 2023)

Calciomercato Juventus News: da Sky UK rimbalza il nome di Lukaku, la vecchia signora tenta il sorpasso sull’Inter?

Da Sky Uk invece arrivano invece voci clamorose per quanto riguarda il calciomercato della Juventus e i possibili rinforzi per l’attacco. Secondo gli ultimi rumors, infatti, la società bianconera starebbe discutendo con il Chelsea per l’acquisto di Romelu Lukaku. La clamorosa indiscrezione sconvolge la narrazione che ruota attorno al centravanti belga, per il quale l’Inter sarebbe in netto vantaggio contro tutte le concorrenti.

Il centravanti, che ha superato da poco i trent’anni, ha giocato con la maglia nerazzurra in prestito la scorsa stagione, ma quest’anno il Chelsea non ha intenzione di cederlo alle stesse condizioni. Il club inglese, quindi, vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo e soprattutto ad una cifra adeguata. La Juventus tenterà il sorpasso ai danni dell’Inter? Per ora si tratta di semplici voci, ma il mercato non esclude sorprese.

Calciomercato Juventus News/ Si lavora sulle cessioni: Bonucci non è intoccabile (6 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA