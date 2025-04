CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LOOKMAN SEMPRE DI MODA

Ieri nel parlare del calciomercato Juventus raccontavamo di come una pista potrebbe portare a Benjamin Sesko: il tema è dunque l’attacco, e naturalmente lo sloveno arriverebbe per fare il centravanti, da valutare poi se al posto di Dusan Vlahovic o in un’eventuale staffetta interna.

In realtà però il calciomercato Juventus valuta altre posizioni: qui bisognerebbe aprire un discorso relativo all’allenatore, perché se Igor Tudor dovesse realmente rimanere (e ci sono tutti i presupposti perché sia così), si partirebbe dal modulo 3-4-2-1 adottato dal croato nelle prime partite da tecnico bianconero, e dunque ci sarebbe un calciatore che potrebbe integrarsi al meglio nel sistema. Parliamo di Ademola Lookman, eroe della finale di Europa League con l’Atalanta: 49 gol in 107 partite con la Dea.

Il nigeriano, al netto dei rapporti con Gian Piero Gasperini e il probabile addio del piemontese, potrebbe lasciare l’Atalanta dopo tre stagioni: naturalmente la società orobica se lo farebbe pagare a peso d’oro, e infatti la valutazione è di 60 milioni di euro.

Per la Juventus sarebbe perfetto, potendo giocare sulla trequarti o anche da seconda punta; certo la recente esperienza di Teun Koopmeiners con la maglia bianconera potrebbe portare a qualche cautela, del resto l’olandese non è il primo calciatore che si è perso lontano dal sistema di Gasperini, ma intanto la qualità di Lookman è sotto gli occhi di tutti e un tentativo potrebbe essere fatto, prima però servirebbe certamente vendere.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LA SITUAZIONE KOLO MUANI

Con riferimento all’attacco, il calciomercato Juventus deve anche valutare il da farsi circa Randal Kolo Muani: il francese è in prestito secco dal Psg, dopo cinque gol nelle prime tre partite si è bloccato e, con l’arrivo di Igor Tudor, ha perso il posto da titolare. Nonostante tutto, Kolo Muani vorrebbe rimanere alla Juventus: tornare a Parigi non gli garantirebbe tanti minuti, anzi.

La stessa Vecchia Signora, al netto di tutto, non avrebbe cambiato parere sul calciatore, e sarebbe dunque intenzionata a trattenerlo: ora, il primo punto all’ordine del giorno sarà quello di trovare la quadra con il Psg per il Mondiale per Club, perché a oggi il contratto prevede che Kolo Muani torni a Parigi prima che la competizione cominci.

Una deroga al prestito non dovrebbe essere impossibile, poi però gli uomini del calciomercato Juventus dovranno sedersi al tavolo con il Paris Saint Germain e cercare l’accordo circa il riscatto, o comunque il rinnovo della cessione a titolo temporaneo: stando alle ultime indiscrezioni Cristiano Giuntoli vorrebbe lavorare a un accordo che preveda il pagamento in più rate, questo al di là del prezzo che il Psg chiederebbe per il suo calciatore.

L’anno prossimo dunque potremmo vedere una Juventus con Vlahovic, Kolo Muani, Lookman e Kenan Yildiz? Possibile sicuramente, ma magari non troppo probabile per come oggi stanno le cose: qualificarsi in Champions League e fare strada nel Mondiale per Clun sarebbero sicuramente due chiavi perché questo reparto offensivo prenda davvero corpo e concretezza.