CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UN GIOVANE REGISTA NEL MIRINO!

Il calciomercato Juventus su un giovane regista? Non sarebbe una novità quella di andare a pescare talenti in erba da far maturare, non solo per il mondo bianconero, ma possiamo dire che da quando esiste la Juventus Next Gen (2018) la società abbia aumentato questo tipo di operazioni.

Basti pensare quando l’estate scorsa, a Torino, il calciomercato Juventus ha portato Vasilije Adzic, montenegrino che ha fatto anche qualche incursione in prima squadra ma soprattutto è stato molto utile per la grande rincorsa in Serie C, portando ancora la Under 23 ai playoff; e poi certamente non ci si può dimenticare degli altri, da Matias Soulé a Dean Huijsen passando per Enzo Barrenechea, che hanno preso magari strade diverse ma comunque hanno generato plusvalenze e profitti.

Tuttavia il nome del calciomercato Juventus che tutti hanno in mente resta quello di Kenan Yildiz, acquistato nel 2022 dal Bayern Monaco: che potesse crescere si sapeva, che diventasse in breve tempo il numero 10 della Juventus no, anche per lui il futuro è tutto da scrivere ma, male che vada, i bianconeri con lui potranno incassare una bella cifra da reinvestire.

Ora, l’operazione Yildiz si potrebbe ripetere perché, stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe messo gli occhi su un classe 2007 che gioca proprio in Germania, in questo caso è tedesco e risponde al nome di Marwin Schmitz. Anche in questo caso parliamo, come già fatto in precedenza con Vitinha, del ruolo di regista, che servirebbe parecchio alla Vecchia Signora.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I PIANI PER SCHMITZ

Ora, va detto che il calciomercato Juventus come intenzione avrebbe quella di far fare a Schmitz un percorso simile a quello degli altri: vale a dire, un primo passaggio in Next Gen per valutarne le potenzialità, e magari promuoverlo in prima squadra già nel corso del primo anno.

Del resto Schmitz ha appena firmato il primo contratto da professionista, e nel St. Pauli non ha ancora raccolto minuti; di conseguenza parliamo di un calciatore ancora alle prime armi nel mondo dei “grandi”, che però starebbe già facendo passi da gigante e tra l’altro in Germania viene paragonato a un certo Joshua Kimmich, che venne lanciato giovanissimo da Pep Guardiola e oggi è uno dei cardini del Bayern e della nazionale tedesca.

Rispetto a lui Schmitz è forse più regista, ma può giocare anche come difensore centrale; sarebbe un profilo leggermente diverso rispetto a quello di Vitinha, in un potenziale 3-4-2-1 (schema adottato da Igor Tudor) o in un 4-2-3-1 o 4-3-1-2 i due potrebbero essere complementari. In patria lo vogliono in tanti: si vocifera che squadre di primo livello come Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Lipsia gli abbiano già messo gli occhi addosso. Tuttavia, si dice anche che Schmitz sarebbe attirato dal progetto Juventus e più in generale dall’Italia; come sempre succede in questi casi, bisognerà valutare con calma un eventuale apporto nella squadra bianconera.