Calciomercato Juventus News, futuro segnato per il bianconero

Il calciomercato Juve comincerà molto probabilmente al termine dell’ultima giornata di campionato e quando il club avrà la certezza della qualificazione in Champions League. I bianconeri affronteranno Udinese e Venezia e solo poi, una volta certi del quarto posto in classifica, potranno ufficialmente lavorare sul mercato estivo.

Nuovo allenatore Juventus/ Ballottaggio Allegri-Conte, ma dal passato tornano due nomi... (15 maggio 2025)

Visto una stagione di tanti molto deludente la Juve potrebbe cedere alcuni giocatori, nessuno è incedibile a dire il vero e per investire servono prima nuovi introiti.

Uno dei giocatori che appare probabilmente sul piede di partenza è il centrocampista Douglas Luiz che non ha mai convinto in questa stagione ed ha giocato poco sia con Thiago Motta che con Tudor e sembra avere il futuro davvero segnato.

Calciomercato Juventus News/ Si avvicina un big a zero, occhi su un giovane spagnolo!

La Juve ha investito oltre 50 milioni di euro per acquistare Douglas Luiz dall’Aston Villa ma il centrocampista, tra infortuni e prestazioni deludenti, ha giocato davvero pochissimo. Insomma Douglas non ha mai convinto e per questo il suo futuro in bianconero è appeso ad un filo, o meglio appare complicata la sua permanenza. A prescindere dal tecnico della prossima stagione.

Calciomercato Juve News, Douglas Luiz verso il ritorno ‘a casa’

Il calciomercato Juve si preannuncia davvero molto tormentato, tante novità interessanti e i bianconeri effettueranno sia acquisti che cessioni piuttosto importanti. Douglas Luiz sembra vedere il destino segnato e a fine anno, probabilmente dopo il Mondiale per club, lascerà il campionato italiano e tornerà in Premier League.

Calciomercato Juventus News/ Colpo dagli Usa, arriva il pupillo di Messi! In difesa un altro portoghese...

Sul centrocampista della Juve Douglas Luiz c’è il pressing dell’Aston Villa che, dopo solo 12 mesi, vuole nuovamente il giocatore brasiliano che brillava in Premier e invece ha faticato molto in serie A.

Brutte notizie per la Juve che in ogni caso rischia di fare un’importante minusvalenza e non sono cose da poco. La Juve potrebbe cedere alcune pedine chiave per monetizzare e ripetere in parte quello che ha fatto già lo scorso anno.

Quest’anno Douglas Luiz ha avuto fin troppi infortuni ma ha mercato anche all’estero e oltre all’Aston Villa c’è anche il forcing del Newcastle; il club inglese è molto interessato cosi come la Juve segue Sandro Tonali e non è da escludere neanche l’opzione scambio anche se naturalmente a cifre molto differenti tra loro.