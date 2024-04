Calciomercato Juventus News/ Giuntoli vuole Di Gregorio, Galliani chiede 30 milioni (oggi 25 aprile 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: INCONTRO PER DI GREGORIO

Non è un tema nuovo quello che il calciomercato Juventus affronta riguardo al portiere: presto infatti la società bianconera darà l’addio a Wojciech Szczesny, il polacco che negli ultimi anni ha egregiamente difeso la porta bianconera ma che, come riporta SportMediaset, non sarebbe intenzionato a spalmare i 6,5 milioni di ingaggio su più anni. Andando in scadenza nel 2025, Szczesny potrebbe comunque rimanere fino a tale data; a quel punto la Juventus cercherebbe un portiere che possa fargli da riserva per una stagione (quello che lui stesso aveva fatto con Gigi Buffon), il candidato ideale sarebbe già in casa ma Mattia Perin, forse anche giustamente, avrebbe chiesto più spazio.

Dunque, Cristiano Giuntoli si è già incontrato con Adriano Galliani per sondare l’acquisto di Michele Di Gregorio: cresciuto tantissimo nelle due stagioni con il Monza, il portiere secondo l’AD della società brianzola ha una valutazione di almeno 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe inserire qualche giovane come contropartita: soprattutto Fabio Miretti, che Galliani avrebbe voluto al Monza già la scorsa estate ma sul quale i bianconeri avevano fatto muro. Il problema principale comunque è che Di Gregorio potrebbe non accettare un anno da riserva; di conseguenza, la Juventus potrebbe vendere subito Szczesny, andando anche a fare cassa, oppure rivolgersi altrove.

LE ALTERNATIVE A DI GREGORIO

Già, ma dove? Il calciomercato Juventus naturalmente sta valutando altri portieri, e già in passato si è parlato con costanza di Marco Carnesecchi che sarebbe uno dei principali indiziati, almeno nei desideri bianconeri. Il portiere dell’Atalanta però è reduce da una grande stagione: a questo punto la valutazione del cartellino si alzerà, la Juventus potrebbe giocare una doppia partita avendo nel mirino anche Teun Koopmeiners e la finale di Coppa Italia del prossimo 15 maggio potrebbe essere l’occasione per un briefing di calciomercato, anche se come detto per Carnesecchi non mancheranno concorrenza e giochi al rialzo da parte dell’Atalanta.

Al momento non si vedono soluzioni alternative: certo, volendo lavorare di fantasia, la Juventus potrebbe fare un tentativo per Juan Musso, che con gli orobici gioca solo l’Europa League e potrebbe pensare di rimettersi in gioco, anche in chiave nazionale, in una big che l’anno prossimo sarà probabilmente in Champions League. Altri nomi per il calciomercato sono solo ipotesi, relativamente valide al giorno d’oggi: in Italia non mancano portieri interessanti come Wladimiro Falcone, protagonista a Lecce, o lo stesso Simone Scuffet che si è rilanciato al Cagliari. Oppure Elia Caprile, per il quale però bisognerà trattare con il Napoli: i partenopei potrebbero puntare immediatamente su di lui, a quel punto per la Juventus potrebbe “liberarsi” Alex Meret.











