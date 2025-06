Calciomercato Juventus News: l'attaccante serbo non rimarrà a Torino. Su di lui spinge sempre forte il Milan, ma deve ritoccare l'ingaggio (27 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC VIA

Il calciomercato Juventus deve assolutamente prendere una decisione definitiva su Dusan Vlahovic. Si vociferava che con la permanenza di Igor Tudor e le reti siglate al Mondiale per Club potesse cambiare la musica a Torino, ma così non sarà.

Il serbo va in scadenza e se davvero la Juve non riuscisse a piazzarlo quest’estate, andrebbe via a parametro zero. Se già di per sé è una condizione da evitare, figurarsi dopo che la società ha speso 70 milioni per accaparraselo dalla Fiorentina.

Vlahovic non vuole abbassare le pretese sullo stipendio e questo porta ad un’inevitabile separazione tra le parti. Il problema è capire quale squadra è davvero interessata a puntare sul centravanti, accollandosi naturalmente un alto stipendio.

D’altro canto c’è da considerare che né l’Arabia né la Turchia sembrano attrarre il giocatore e dunque dovrà mettersi l’anima in pace. Le soluzione sono dunque o convincersi sulle sopracitate mete oppure abbassare lo stipendio e firmare per il Milan.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHI ARRIVA?

Il calciomercato Juventus deve però naturalmente trovare una punta per sostituire Vlahovic, come detto sempre più lontano da restare a Torino. Ma chi potrà essere il prossimo numero nove bianconero? La società sonda vari terreni.

Partiamo da Kolo Muani che una volta terminato il Mondiale per Club farà il suo ritorno al Paris Saint Germain. Da qui ci sono due strade in ottica Juventus vale a dire la permanenza in bianconero in prestito oppure un nulla di fatto.

La Vecchia Signora infatti non può permettersi di versare i 70 milioni che chiede il PSG. Allora via gli altri nomi: occhio sempre al nome di Mateo Retegui, punta dell’Atalanta che potrebbe lasciare dopo l’addio di Gian Piero Gasperini.

