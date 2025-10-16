Il calciomercato Juventus punta Gustavo Sà come nuovo talento in attacco. Franck Kessie può aggiungersi al centrocampo

Dopo un inizio di stagione che poteva sembrare più che ottimo, il club bianconero ha inanellato una serie di risultati e prestazioni che non stanno convincendo fino in fondo tifosi e dirigenza e che in molti attribuiscono ad una cattiva gestione da parte del tecnico Igor Tudor e che altri invece spiegano con una costruzione della rosa non all’altezza.

Il calciomercato Juventus secondo la dirigenza bianconera dovrà quindi cercare di portare nell’immediatezza giocatori capaci di coprire le lacune della rosa e riuscire così a rimettersi in corsa per il raggiungimento dell’obiettivo.

Il primo giocatore che Comolli ha intenzione di portare a Torino è una vecchia conoscenza del campionato italiano che ora milita nel campionato saudita e che in estate era stato seguito anche da diverse altre squadre di Serie A, il giocatore in questione è il centrocampista ivoriano Franck Kessie che sta andando in scadenza con l’Al Ahli.

L’ex Milan non ha mai dato l’impressione di voler lasciare l’Arabia Saudita ma una chiamata da parte di un club importante come la Juventus potrebbe convincerlo a tornare nel calcio europeo, accettando però una riduzione dello stipendio.

Calciomercato Juventus News, Gustavo Sà un nuovo talento per la trequarti

Il calciomercato Juventus poi proverà a portare a Torino un giovane talento che in questo inizio di stagione si sta mettendo in mostra a suon di gol e assist nel suo campionato, che sta continuando il suo percorso di crescita iniziato lo scorso anno e potrebbe essere pronto per la prima grande opportunità.

Si tratta di Gustavo Sà, trequartista portoghese classe 2004 che milita nel Famalicao e della nazionale Under 21, le sue prestazioni hanno fatto schizzare il suo valore fino ai 15 milioni che però non basteranno per il suo acquisto vista la scadenza del suo contratto tra quattro anni.

Il giocatore arriverebbe a Torino partendo dietro nelle gerarchie di Tudor ma con la possibilità di scalarle fino a raggiungere un posto da titolare, che sarebbe più facile da raggiungere in caso di cessione di Yildiz, sempre più obiettivo di grandi club europei come Chelsea e Bayern Monaco.

Sul ragazzo portoghese però c’è l’interesse anche di Sporting Lisbona e Benfica che non vogliono farsi sfuggire un talento di quel tipo per poterlo coltivare e nel momento giusto cederlo a cifre nettamente più alte di quelle a cui è stato acquistato, in caso di asta quindi il suo prezzo potrebbe schizzare alle stelle.