Calciomercato Juventus News/ Gvardiol per il post-Bonucci, l’Arsenal su Vlahovic

CALCIOMERCATO JUVENTUS: GVARDIOL NEL MIRINO

Nel corso della sessione invernale attualmente aperta, il calciomercato Juventus non dovrebbe operare: magari qualche mossa “minore”, ma i grandi colpi alla Vlahovic non sono all’ordine del giorno per la società bianconera che, dunque, idealmente sta già pensando a giugno a meno che arrivi qualche allettante affare da non lasciarsi sfuggire. Intanto, si lavora anche sulla difesa: qui Gleison Bremer rappresenta già un investimento per il presente ma con lui si è guardato anche al futuro, Federico Gatti potrebbe comunque rimanere nella rosa e crescere ulteriormente, mentre la posizione di Leonardo Bonucci, per quanto possa comunque rimanere, non è comunque più quella del titolare inamovibile.

Forse non è un caso che la difesa della Juventus sia imbattuta da 756 minuti (ma domani si va a Napoli…) sostanzialmente senza il contributo del centrale viterbese, che come titolare ne ha giocate soltanto due (più uno spezzone). Il nome nuovo è quello di Josko Gvardiol, classe 2002: cresciuto nella Dinamo Zagabria, affermatosi nel Lipsia, protagonista ai Mondiali con la Croazia prima che Leo Messi lo umiliasse con quella famosa giocata in semifinale. Certo, arrivarci sarà tutt’altro che semplice: oggi Gvardiol ha un valore di circa 75 milioni di euro e soprattutto su di lui c’è mezza Europa. Più facile che qualche club di Premier League ci metta le mani, a meno di una grande cessione con relativo tesoretto da investire bruciando la concorrenza…

VLAHOVIC PIACE IN PREMIER LEAGUE

Parlando di cessione bomba, è inevitabile che il calciomercato Juventus abbia pochi nomi da spendere: ci sono i giovani Fabio Miretti e Nicolò Fagioli (oltre agli emergenti Matias Soulé e Samuel Iling Junior) ma chiaramente le cifre non sarebbero enormi, c’è Federico Chiesa che rappresenta presente e futuro di questa squadra e al momento non appare sacrificabile. Poi c’è Dusan Vlahovic: come dicevamo in precedenza è stato il grande investimento del gennaio 2022, strappato subito alla Fiorentina a peso d’oro, senza aspettare che il cartellino andasse in scadenza per puntare tutto sull’immediato ed evitare anche brutte sorprese.

Il rendimento del serbo è stato più che accettabile, ma la pubalgia lo tormenta: assente ormai da tempo, c’è ancora qualche dubbio sulla data di rientro anche perché un problema simile non ha mai una vera e propria “conclusione”. Intanto l’Arsenal sembra poter bussare alla porta della Juventus: primi in classifica in Premier League, i Gunners hanno ora manie di grandezza e soprattutto Vlahovic si inserirebbe molto bene nel loro progetto, fatto di tanti giovani di qualità ma al momento senza un vero e proprio centravanti (lo fa Gabriel Jesus, che però non è una prima punta fatta e finita). Al momento il borsino del calciomercato Juventus ci dice che Vlahovic non è cedibile, ma tutto può succedere: staremo dunque a vedere…











