Il calciomercato Juventus vede i bianconeri in difficoltà nelle trattative. Problemi a vendere e di conseguenza anche a cedere, la situazione preoccupa.

Calciomercato Juventus news, il club vorrebbe un colpo per reparto

Il calciomercato Juventus è al momento quasi bloccato con le mancate uscite di alcuni giocatori che portano la società a mancare obiettivi ben chiari del club. Rinforzi in ogni reparto come chiede Tudor ma senza partenze è tutto molto difficile. La Juve sta lavorando molto, in primo luogo la priorità è provare a riportare a Torino Kolo Muani.

Calciomercato Milan News / Ancora rifiuti per Jashari e Athekame, Bondo può partire (4 Agosto 2025)

Il giocatore, in prestito in bianconero negli ultimi sei mesi, tornerebbe volentieri ma il Psg valuta solo cessioni a titolo definitivo. I francesi chiedono inoltre quasi 60 milioni di euro e trovare cosi un accordo è tutt’altro che semplice, il Psg chiude a nuovi prestiti ma allo stesso tempo il giocatore si allena con le riserve ed è ai margini della squadra. Probabile provare a trovare un accordo con il passar del tempo.

Calciomercato Inter News / Taremi vicino all'addio, si allontana la pista De Winter (4 Agosto 2025)

Il club vorrebbe anche rinforzi a centrocampo ed il sogno è l’ex Lecce e ora centrocampista dello Sporting Lisbona Hjulmand, giocatore con una clausola da 80 milioni e che potrebbe partire per circa 50 milioni di euro. Giocatori importanti ma la Juve deve prima cedere e solo cosi può poi trovare magari qualche soluzione per arrivare al giocatore. Affari comunque molto complicati.

Calciomercato Juventus news, nome nuovo dalla Spagna

Non solo i soliti noti per il calciomercato Juventus con i bianconeri che studiano all’estero le opzioni più interessanti e ci sono alcuni nomi nel mirino. Secondo quanto riporta Sportmediaset il club torinese ha messo nel mirino il laterale del Girona Arnau Martinez, esterno classe 2003 del club e giocatore che a Torino seguono da tempo. La trattativa si preannuncia tutt’altro che facile.

Diretta/ Napoli Casertana (risultato finale 1-1): Conte non va oltre il pareggio! (oggi 4 agosto 2025)

La Juve segue infatti da tempo il giocatore ma il Girona sta cedendo anche Gutierrez al Napoli e per Martinez chiede qualcosina in più. Ma prima di comprare servono delle uscite e ci sono vari nomi ormai sul piede di partenza: Vlahovic piace al Milan ma l’offerta rossonera è di 10 milioni ed uno tra Adli e Bennacer, la società bianconera non prende in considerazione scambi e chiede 25-30 milioni di euro, trattativa piuttosto lenta.

In uscita anche Nico Gonzalez e al momento non ci sono reali offerte per lui. L’argentino era stato accostato anche all’Inter ma non c’è nulla di concreto e la Juve attende offerte, magari dall’Arabia. In uscita anche Miretti che piace al Napoli, gli azzurri hanno offerto 10 milioni mentre Comolli chiede il doppio e si potrebbe chiudere a metà strada.