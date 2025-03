CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DUE NOMI PER L’ATTACCO

Oggi le notizie sul calciomercato Juventus sono state oscurate dalla conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor, ma in ogni caso le trattative bianconere sono legate al nuovo allenatore perché, come noto, non sappiamo ancora se Tudor resterà anche dopo il Mondiale per Club oppure no. Dunque, possiamo provare a capire cosa bolla in pentola: in attacco ad esempio si continua a ventilare l’ipotesi di un addio di Dusan Vlahovic, Tudor vuole rimetterlo al centro del progetto tecnico ma lo stipendio è alto, la scadenza nel contratto è nel 2026 e pare che l’incontro programmato con il suo agente, per il rinnovo, non sia mai avvenuto, dunque si può parlare virtualmente di un gelo tra le parti con la Juventus che avrebbe la necessità di venderlo subito per monetizzare.

Chi arriverebbe a sostituirlo? I nomi sulla lista non mancano, ma ne possiamo individuare due: il primo è quello di Rasmus Hojlund, “favorito” anche dalla giovane età e dalla possibile rivoluzione in casa Manchester United di cui avevamo già parlato. Il secondo nome invece è quello di Ademola Lookman: il costo è superiore e si aggira intorno ai 60 milioni di euro, dopo la telenovela Koopmeiners forse l’Atalanta non sarebbe così propensa a guardare alla Continassa e magari nemmeno l’avvento di Gian Piero Gasperini alla Juventus aiuterebbe, pur se i rapporti tra lui e il nigeriano potrebbero sempre appianarsi dopo la famosa discussione per il rigore sbagliato.

DUE PROFILI DIVERSI PER LA JUVENTUS

Dunque il calciomercato Juventus guarda all’attacco, dove deve intervenire: la scorsa estate si è scelto di rinunciare a Moise Kean per aspettare Arkadiusz Milik, che poi è finito sotto i ferri e non ha mai giocato sotto Thiago Motta, né verosimilmente lo farà con Igor Tudor. In questo modo le scelte offensive sono risultate limitatissime, Vlahovic è stato chiamato agli straordinari ma poi è stato panchinato e messo ai margini dal suo allenatore, i veri motivi non li sappiamo ma, se a gennaio è arrivato Randal Kolo Muani, certamente è stato anche perché la vecchia gestione tecnica non si fidava più del serbo, che infatti si è visto drasticamente ridurre il minutaggio. Il problema è che Kolo Muani non è per nulla certo di restare: la formula con il Psg è quella del prestito secco.

Ergo, bisognerebbe nuovamente trattare e non sarà semplice; intanto allora il calciomercato Juventus sonda due profili, che sono diversi tra loro perché Hojlund è una prima punta mentre Lookman più che altro svaria su tutto il fronte offensivo. I due possono giocare insieme, così come con Vlahovic: nel discorso andrebbe poi inserito Kenan Yildiz, che piace molto anche per i margini di miglioramento e che forse con Tudor o comunque un nuovo allenatore tornerebbe a essere importante per la Juventus; di certo la Vecchia Signora dovrà costruire una rosa con alternative, soprattutto se dovesse riuscire a qualificarsi per la Champions League, quest’anno ha pagato parecchio anche il fatto di essere scoperta in alcuni ruoli, dovendo adattare calciatori che in alcuni casi non hanno reso secondo le aspettative.