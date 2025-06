CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SERVONO ATTACCANTI

Il calciomercato Juventus è alla ricerca dell’attaccante titolare per la prossima stagione. La situazione attuale è già chiara da tempo ovvero dei tre attaccanti attualmente in rosa per i bianconeri, solamente uno resterà a Torino.

Facciamo chiarezza: Vlahovic è in scadenza a giugno 2026 dunque, considerando che il rinnovo non arriverà, se ne andrà sicuramente via quest’estate. Kolo Muani invece con i suoi 8 gol in 16 partite farà rientro al Paris Saint Germain.

Chi resta dunque? Colui che non ha giocato nemmeno un minuto a causa di continui infortuni cioè Milik. Il polacco è fuori da prima dell’inizio del campionato europeo per nazioni, quello vinto dalla Spagna in finale con l’Inghilterra.

Sebbene il polacco si sia già rivelato in passato un’ottima pedina per i bianconeri, puntare su di lui dopo un’annata da zero minuti è a dir poco un azzardo. Ecco perché la Juventus sta cercando la punta del futuro per ambire ad una stagione migliore di quella passata.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OCCHI ANCHE SU GYOKERES E RETEGUI

Il calciomercato Juventus si basa sull’attacco principalmente. Le notizie di ieri allontanavano Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli reduce da un’ottima annata al Galatasaray, complice la bocciatura ormai nell’aria di Cristiano Giuntoli.

Dunque riparte il toto-nome per la Juve con Rasmus Hojlund che rientra tra i prediletti della società. L’ex Atalanta, pagato a peso d’oro dal Manchester United, non si è trovato a suo agio in Premier League e potrebbe partire.

Gli altri nomi sono Viktor Gyokeres e Mateo Retegui. Il primo ha costi esorbitanti, parliamo di circa 80 milioni, e c’è una grande concorrenza per lui mentre l’atalantino potrebbe partire, ma solo dinanzi ad un’offerta congrua al suo valore (si parla di 40 milioni).

