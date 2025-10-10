Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dei bianconeri. Comolli ci prova per il francese (10 ottobre 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MAIGNAN AL POSTO DI DI GREGORIO

ll calciomercato potrebbe essere utile alla Juventus per migliorarsi ulteriormente in questa stagione essendo al momento in quinta posizione nella classifica della Serie A. I bianconeri hanno conquistato 12 punti e sono ancora imbattuti sia in Italia che in Europa, avendo ottenuto due pareggi in Champions League, ma i dirigenti valutano nuove mosse per potenziare l’organico.

Stando a quanto emerso dalle indiscrezioni delle ultime ore, i piemontesi starebbero valutando l’acquisto di un nuovo portiere per il prossimo futuro considerando che Mattia Perin, già dato in partenza in estate, ha il contratto in scadenza a giugno del 2027 ed il titolare Michele Di Gregorio piace parecchio in Premier League.

Il nome più caldo che orbita intorno alla Juve in questo senso pare essere quello di Mike Maignan, estremo difensore di proprietà del Milan a cui è legato fino al 30 giugno 2026, ovvero al termine della stagione attualmente in corso. Ad inizio estate si era già ipotizzato un suo addio quando il Chelsea sembrava intenzionato ad aggiudicarselo così da portarlo al Mondiale per Club.

Per la Gazzetta dello Sport il direttore generale juventino Damien Comolli avrebbe già cominciato ad interessarsi al francese al fine di portarlo a Torino a parametro zero. Pure il Bayern Monaco tiene Maignan nel mirino per sostituire il veterano Neuer e, oltre ad un probabile ritorno del Chelsea, la Juve potrebbe contare di accaparrarselo dal Milan se manterrà la porta aperta all’addio di Dusan Vlahovic, il quale potrebbe comunque tornare ad essere allenato da mister Massimiliano Allegri dopo i tanti rumors estivi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TONALI PENSA PURE AL MILAN

Un altro calciatore che potrebbe fare al caso della Juventus è Sandro Tonali. Difficile che il centrocampista della Nazionale italiana lasci il Newcastle United, a cui è legato fino a giugno del 2028, nell’immediato e quindi già nella sessione invernale di calciomercato prevista per il mese di gennaio ma lo stesso giocatore ha recentemente espresso ancora una volta parole d’elogio nei confronti della Serie A e non ha mai escluso a priori un suo ritorno in Italia.

Seguito con grande interesse pure dal Manchester United, che secondo la redazione di calciomercato.com gli potrebbe garantire uno stipendio da 9 milioni di euro, Tonali avrebbe però una preferenza ben precisa se dovesse di nuovo calcare i campi della Seria A, ovvero quello di rivestire la maglia del Milan. Messosi in luce tra i professionisti proprio con il Diavolo, Tonali è tifoso milanista sin da bambino e prima di firmare con una big diversa dai lombardi potrebbe anche decidere di seguire quello che gli dice il suo cuore.