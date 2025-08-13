Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. O'Riley in cima alla lista 13 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, O’RILEY RIMANE IL PREFERITO

La Juventus non ha ancora smesso di cercare rinforzi per il suo organico ed uno dei reparti in cui servirebbe di più aggiungere qualcosa è senza dubbio il centrocampo. I nomi accostati ai piemontesi per migliorarsi in mediana sono almeno quattro ed in vetta alla classifica dei più desiderati troviamo Matt O’Riley del Brighton & Hove Albion.

Prima di affondare il colpo sul danese con cittadinanza inglese, così come per gli altri potenziali obiettivi, sarà però necessario cedere almeno Douglas Luiz, visto che per Nico Gonzalez non arrivano offerte degne di nota. Il brasiliano potrebbe tornare in Premier League dove ha comunque estimatori nonostante si sia trasferito in Italia all’inizio della passata stagione.

Servono appunto una trentina di milioni di euro per mettere le mani su O’Riley, che arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto. Non pare esserci la volontà di puntare su Fabio Miretti, che dovrebbe andare al Napoli, mentre si è parlato piuttosto della possibilità di riportare in Serie A l’ex milanista Franck Kessie, sebbene il costo dell’operazione risulti proibitivo. L’ivoriano gioca in Arabia Saudita dove percepisce un engaggio troppo elevanto per le casse juventine.

Appare complicato mettere le mani pure su Morten Hjulmand, altra vecchia conoscenza del nostro calcio, considerando che lo Sporting di Lisbona non è disposto a privarsene per meno di 60 milioni di euro. Un prezzo importante è poi quello del cartellino di Andrey Santos, che sta provando a trovarsi una nuova sistemazione vista la concorrenza presente nell’organico del Chelsea. Un’occasione più favorevole a livello economico potrebbe essere infine Amadou Haidara, approfittando del fatto che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con l’RB Lipsia in scadenza a giugno 2026.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MBANGULA SAREBBE RIMASTO

Il calciomercato della Juventus risulta dunque un po’ rallentato a causa delle mancate uscite di alcuni giocatori non ritenuti indispensabili ed anzi funzionali per incassare del denaro da reinvestire su operazioni in entrata. Proprio in questo senso si colloca la cessione di Samuel-Germain Mbangula, passato nei giorni scorsi al Werder Brema per 10 milioni di euro dopo una sola stagione con la prima squadra ed una volta saltato il suo passaggio al Nottingham Forest.

Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, lo stesso Mbangula ha voluto sottolineare come la società abbia voluto mandarlo via proprio per monetizzare sebbene la sua intenzione fosse quella di proseguire la carriera a Torino, a fronte di un rinnovo di contratto fino al 2028 pattuito appena lo scorso settembre. Ricordiamo che il classe 2004 è cresciuto nel vivaio juventino ed ha in precedenza avuto modo di vestire la maglia della formazione Next Gen. Lo stesso Mbangula non ha escluso un suo ritorno alla Continassa in futuro, magari con un allenatore diverso da mister Tudor che non lo ha voluto prendere in considerazione.