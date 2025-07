Calciomercato Juventus News: i bianconeri insistono per Franck Kessie, ma ci sono almeno due nodi che devono risolvere per acquistarlo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PER KESSIE CI SI PROVA

Sono giorni frenetici per il calciomercato Juventus, frenetici e complicati: la società bianconera ha parecchia carne al fuoco dovendo rivoluzionare o quasi la sua rosa, di conseguenza deve provare a mettere sul tavolo anche varie cessioni prima di pensare ad altri acquisti, in un regime ancora parecchio bloccato.

Jonathan David non basta: Igor Tudor ha bisogno di altro, soprattutto un centrocampista di quantità e qualità che possa agire al fianco di Khephrén Thuram e provare anche a cambiare lo spartito tattico della squadra, anche per come affronterebbe le sue partite.

Il nome è stato fatto ed è quello di Franck Kessie, che è più di una suggestione: del resto l’ivoriano conosce molto bene la Serie A e il nostro campionato conosce lui, emerso prima con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e poi affermatosi nel Milan, diventando uno degli straordinari protagonisti dello scudetto vinto con Stefano Pioli.

Kessie ha poi scelto l’Arabia Saudita e uno stipendio sostanzioso, ma a 29 anni da compiere a dicembre sa che questa potrebbe essere l’occasione giusta per tornare nel calcio che conta: anche per questo motivo naturalmente il calciomercato Juventus sta pensando a lui, con la sensazione che la trattativa possa proseguire.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, STIPENDIO E BUONUSCITA I NODI PER KESSIE

Ecco allora che il calciomercato Juventus sta provando a ragionare su Kessie che, come sappiamo, gioca nell’Al Ahli: lo allena Matthias Jaissle, in squadra con lui ci sono l’ex Roma Roger Ibañez, Roberto Firmino, Merih Demiral che ha giocato nella Juventus e anche Allan Saint-Maximin, vicinissimo al Napoli lo scorso gennaio, e Ivan Toney. Il problema per Kessie alla Juventus rimane quello dell’ingaggio: come detto, l’Al Ahli garantisce al centrocampista ben 14 milioni di euro a stagione, cifra inarrivabile per la Vecchia Signora. Cosa servirebbe per chiudere l’affare?

Due cose: la prima è che naturalmente lo stesso Kessie accetti la riduzione dello stipendio pur di tornare a giocare nella nostra Serie A ed essere protagonista anche in Champions League, poi eventualmente una buonuscita – che economicamente non sarebbe un problema – da parte del suo attuale club. Possibile? Sì, almeno sulla carta; in più la Juventus sa bene che Nico Gonzalez potrebbe essere un’ideale ed eventuale pedina di scambio, da capire come inserire l’argentino nell’operazione ma l’occasione ci potrebbe essere. Vedremo allora, noi possiamo dire che almeno in questo momento la Juventus sembra voler puntare parecchio su Kessie.