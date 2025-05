CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PUNTO SULL’ATTACCO

Quali strategie per il calciomercato Juventus? Come già detto, tanto dipenderà da due fattori: la qualificazione alla prossima Champions League e il nome del nuovo allenatore. Per entrambi gli aspetti arriveremo presto a una definizione: la corsa al quarto posto sarà definita domenica in un modo o nell’altro ma certamente i bianconeri sono padroni del loro destino dopo aver battuto l’Udinese, Igor Tudor sicuramente guiderà la squadra nel Mondiale per Club ma poi è molto probabile che sia messa la parola fine sulla sua avventura, durata poco, più che altro perché – almeno in questo momento – la Juventus potrebbe puntare al grande ritorno di Antonio Conte.

Cosa succederà allora? Tanti i temi da trattare, a cominciare dai rinnovi e per poi arrivare all’attacco: qui è sempre più lontana la conferma di Randal Kolo Muani, con Conte per forza di cose la suggestione sarebbe quella di Romelu Lukaku (che era ad un passo dalla Juventus anche cinque anni fa) ma attenzione alla posizione di Dusan Vlahovic, che è forse il reale ago della bilancia nel definire il reparto offensivo della Vecchia Signora. Fino a questo momento abbiamo raccontato di un calciomercato Juventus pronto a monetizzare sulla cessione del serbo, ma le cose andranno davvero in questo modo? Non ne siamo troppo sicuri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC RESTA A TORINO?

Anche oggi le notizie sul calciomercato Juventus riferiscono che Dusan Vlahovic sia in partenza: il gol all’Udinese, il decimo nel suo campionato e che ha spezzato un lunghissimo digiuno, cambierebbe poco perché la società avrebbe già deciso di dargli il benservito. Questo, anche a causa del contratto in scadenza nel 2026: da una parte il rinnovo appare difficile per le cifre attuali, dall’altra ovviamente il rischio è quello di andare a scadenza e perdere a parametro zero un attaccante sul quale a gennaio 2022 è stato fatto un forte investimento economico, anche con conseguenze “tecniche” vista la rinuncia a Paulo Dybala.

Vlahovic ha segnato 56 gol in 141 partite: non sono pochi, ma certamente ci si aspettava che arrivasse un’esplosione definitiva che non è mai arrivata, anche a causa di qualche limite caratteriale. Ora però Vlahovic potrebbe rimanere: c’è uno scenario che prevede un rinnovo “ponte” così da vendere e incassare, un altro però parla di una Juventus pronta a dargli un’ultima occasione, consapevole che il talento e le potenzialità ci sono e che Vlahovic abbia bisogno di un ambiente sereno nel quale essere nuovamente messo al centro del progetto. Sarà così? Per ora solo suggestioni, ma è chiaro che il calciomercato bianconero stia valutando il da farsi e magari abbia già posto il quesito al nuovo allenatore…