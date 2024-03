Calciomercato Juventus News/ Idea Goretzka, il costo è alto ma Giuntoli ci lavora (oggi 27 marzo 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: GORETZKA NEL MIRINO

Non si fermano le indiscrezioni che riguardano il calciomercato Juventus: oggi di fatto le operazioni in entrata e uscita, come discorso generale, occupano tutto l’anno e forse era così anche un tempo, ma naturalmente la sovraesposizione mediatica amplificata dai social contribuisce a creare più notizie al giorno. Vere, presunte o fattibili che siano, quelle di questi giorni riportano un interesse della Juventus per Leon Goretzka: classe ’95 (ha già compiuto 29 anni), sesta stagione nel Bayern Monaco che però potrebbe lasciare a giugno. Intervistato da Abendzeitung, lo stesso Goretzka ha aperto a questa possibilità anche se, bisogna dirlo, ha affermato come in questo momento sia pienamente concentrato sui bavaresi, con i quali può ancora vincere la Champions League (sarebbe la sua seconda) e magari timbrare una clamorosa rimonta in Bundesliga, sul Bayer Leverkusen.

Non è un mistero che la Juventus sia alla ricerca di un centrocampista di qualità: il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli rimane Teun Koopmeiners, ma i bianconeri possono comunque pensare a un doppio colpo anche grazie agli introiti derivati dalla qualificazione al Mondiale per Club. Un altro prospetto che la Juventus considera è Lewis Ferguson, ma sullo scozzese del Bologna ci sono dubbi legati a un’eventuale permanenza con i felsinei in Champions League, e potrebbe non essere così facile arrivarci (a meno che Thiago Motta diventi l’allenatore della Juventus chiedendolo alla sua ex società, ma questa è un’altra storia).

IL PIANO PER GORETZKA

Il piano del calciomercato Juventus per arrivare a Leon Goretzka non è ancora definito: il calciatore ha uno stipendio lordo di 17 milioni di euro che sono tanti, la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni anche se qui potrebbe arrivare una trattativa per abbassarlo. Stando a quanto riferisce la Bild, osservatori della Juventus erano presenti allo stadio Olimpico per Lazio Bayern Monaco, andata degli ottavi di Champions League; del resto Goretzka piace ai bianconeri sin da quando giocava nello Schalke 04 (nel quale il centrocampista potrebbe chiudere la carriera, come da lui stesso dichiarato). Certamente non manca la concorrenza: la priorità di Goretzka resterebbe la Premier League e i club interessati ci sono.

Una contropartita tecnica potrebbe convincere il Bayern Monaco (per Koopmeiners potrebbe essere sacrificato Dean Huijsen, attualmente in prestito secco alla Roma), ma andrà soprattutto convinto il calciatore con un progetto solido e un ruolo di primo piano. Anche perché l’ipotesi di lasciare il Bayern deriverebbe per Goretzka dalla crescita di Aleksandar Pavlovic, il giovane arrivato dal vivaio cui Thomas Tuchel sta concedendo sempre più spazio; che il classe ’95 lasci la Baviera a fine stagione è a oggi un’opzione più che probabile, che firmi con la Juventus nel prossimo calciomercato invece è ancora tutto da dimostrare, e soprattutto da costruire.











