CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Idea Jordi Alba, concorrenza per Iroegbunam

Calciomercato Juventus news, Jordi Alba per la fascia come Dani Alves

La Juventus sembra essere in fase di ripresa da alcuni mesi e questa sessione di calciomercato invernale potrebbe essere l’occasione per migliorare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri ed affrontare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione appena cominciata. Chi potrebbe fare al caso della Vecchia Signora è il trentatreenne Jordi Alba, in scadenza di contratto con il Barcellona nel giugno 2024.

L’idea degli juventini sarebbe quella di accaparrarsi un calciatore esperto come Jordi Alba e cercare di ripetere l’esperienza positiva vissuta con Dani Alves, arrivato a Torino in età già avanzata per un elemento di corsa come dovrebbe essere un esterno. Secondo i rumors lo spagnolo vorrebbe già provare a vivere un’avventura altrove e la Juve potrebbe approfittare della situazione.

Calciomercato Juventus news, l’Aston Villa non molla Iroegbunam

Nell’ottica di puntare su giovani giocatori di prospettiva, la Juventus si conferma una delle società più attente in questo senso pure in questa finestra invernale di calciomercato. A centrocampo infatti i piemontesi avrebbero messo nel mirino Tim Iroegbunam, diciannovenne di proprietà dell’Aston Villa ed attualmente in prestito al Queens Park Rangers. Tuttavia, oltre alla consapevolezza che i villains non lo lasceranno partire tanto facilmente, secondo Teamtalk su di lui si registra la concorrenza dei tedeschi del Borussia Dortmund.

Detto di difesa e centrocampo, diamo uno sguardo ai possibili movimenti in attacco della Juventus in questo mese di calciomercato. Secondo quanto riportato dal London Evening Standard, la punta del Crystal Palace Wilfried Zaha sarebbe finito nel mirino dei bianconeri oltre che del Barcellona e della Roma, a cui era già stato accostato in estate con una certa insistenza.











