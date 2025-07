Calciomercato Juventus news: indiscrezioni ed ufficialità riguardo i movimenti dell'estate. Cristante in bianconero con McKennie in giallorosso 26 luglio

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SCAMBIO TRA MCKENNIE E CRISTANTE

Il calciomercato regala sempre qualche sorpresa inaspettata e la Juventus potrebbe essere protagonista di una di queste, insieme con la Roma. Sì perchè i bianconeri stanno valutando la possibilità di piazzare Weston McKennie altrove prima di perderlo fra un anno a paramero zero dato che non si è ancora raggiunta un’intesa in merito al rinnovo del suo contratto.

Per questo motivo la Vecchia Signora gradirebbe rimpiazzarlo con un altro elemento su cui puntare nell’immediato futuro ed il nome individuato per soddisfare questo ragionamento sarebbero quello di Bryan Cristante, legato invece ai giallorossi per un altro anno rispetto allo statunitense e quindi fino al 30 giugno del 2027.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui aveva esordito tra i professionisti, Cristante arriva da trentotto presenze collezionate nella passata stagione a cui si aggiungono pure 4 gol e 3 assist. Numeri in ogni caso simili a quelli dell’americano, più giovane dell’Azzurro, avendo invece firmato 5 reti e quattro passaggi vincenti per i compagni in ben quarantotto apparizioni complessive.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i capitolini vorrebbero però trattenere Cristante e cedere alla Juve il capitano Lorenzo Pellegrini. Pure il ventinovenne, sulla via del recupero dopo un infortunio, chiuderà ufficialmente il suo rapporto con la Roma a giugno del 2026 e non sembra essere uno di quegli elementi ritenuti indispensabili dal tecnico Gasperini.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL FENERBAHCE SU DOUGLAS LUIZ

Il calciomercato Juventus continua nel frattempo a fare i conti con la situazione di Douglas Luiz. Valutato 40 milioni di euro, il brasiliano non si è presentato al primo giorno di raduno e dovrebbe tornare a Torino la prossima settimana quando dovrà pagare la multa che gli verrà comminata dalla Vecchia Signora visto il suo comportamento. Intanto lo stesso ex Aston Villa continua a rifiutare le offerte ricevute avendo detto di no all’Arabia Saudita così come al ritorno in Premier League, dove piace ad Everton, West Ham e Nottingham Forest.

L’intenzione di Douglas Luiz sarebbe quella di giocare ancora per una big europea ed in questo senso potrebbe pensare di prendere in considerazione l’interesse manifestato nei suoi confronti dal Fenerbahce. I gialloneri, che sono una delle squadre più importanti della Turchia, sono pronti ad aggiudicarsi l’ennesimo giocatore voluto da mister José Mourinho e la presenza in panchina dell’ex interista potrebbe rivelarsi decisiva perchè questo affare si concretizzi davvero.