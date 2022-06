Calciomercato Juventus news/ Idee Lenglet e Pulisic (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus si appresta a diventare uno dei più spumeggianti degli ultimi anni. I bianconeri perderanno Dybala, Chiellini e Bernardeschi, senza dimenticare i mancati riscatti di Moise Kean e Alvaro Morata. La dirigenza è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva per tornare ad ambire allo scudetto. In cima alla lista degli obiettivi c’è come sempre Paul Pogba…

Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Manchester United e la Juventus ha già avviato i contatti con il suo entourage per il ritorno a Torino. Sul piatto una cifra inferiore rispetto a quella offerta dal Paris Saint-Germain, ma il fattore “cuore” potrebbe fare la differenza. Secondo Sky Sports, il classe 1993 sembrerebbe orientato a dire sì alla Vecchia Signora, ma manca ancora l’ultimo incontro l’agente Marcela Pimenta per definire i margini dell’accordo. Oltre al Psg, su Pogba ci sarebbe anche il Real Madrid.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: SPUNTANO DUE NOMI NUOVI

In questi primi giorni del calciomercato estivo la Juventus sta valutando diversi profili e dall’Inghilterra spunta un nome nuovo per il reparto avanzato: parliamo di Christian Pulisic, fantasista americano di proprietà Chelsea. Sulle sue tracce anche il Milan. Altro nome nuovo, questa volta per la difesa, è quello di Clement Lenglet. Il difensore francese piace anche al Tottenham e il Barcellona ha aperto al prestito: secondo Repubblica, il francese non rientra nei piani di Xavi , complice l’acquisto a costo zero di Andreas Christensen. Ricordiamo che per il pacchetto arretrato la Juventus sta pensando anche a Koulibaly del Napoli. Per la corsia di destra, invece, fa gola Nahuel Molina. Intervistato da Tuttosport, il diesse dell’Udinese Pierpaolo Marino ha ammesso: “E’ un giocatore che, per gli interessi che sta suscitando in Italia e all’estero, sarà difficile trattenere. Per cui mi auguro che sia una squadra italiana a prenderlo e valorizzarlo. Credo che la Juventus abbia le capacità per farlo”. Per quanto riguarda le uscite, è in corso la trattativa con il Torino per la cessione di Mandragora: secondo Calciomercato, i granata hanno offerto 8 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dai bianconeri.

