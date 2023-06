CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Il Bayern molla Vlahovic, si lavora per Castagne (20 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CESSIONI STRATEGICHE…

La Juventus è al centro dell’attenzione nel calciomercato estivo, con i bianconeri che cercano di rinforzare la squadra e allo stesso tempo fare cassa attraverso alcune cessioni strategiche. Uno dei nomi che ha tenuto banco nelle ultime settimane è quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo reduce da una stagione non memorabile in bianconero. Nonostante il Bayern Monaco sembrasse pronto a proporre un contratto al giocatore, sembra che il club tedesco abbia perso interesse nella sua acquisizione.

Calciomercato Juventus News/ Zakaria la chiave per Milinkovic-Savic, idea Marcus Thuram (18 giugno 2023)

Tuttavia, per il calciomercato della Juventus, la cessione di Vlahovic resta una priorità per poter fare cassa e investire in altri reparti della squadra, in attesa di conoscere il destino di altri elementi importanti come Adrien Rabiot, che presto comunicherà al club bianconero l’intenzione di proseguire o meno la sua avventura a Torino. Per Vlahovic però lo spazio sembra essersi ridotto, con la Juventus che ha peraltro deciso di puntare ancora su Arkadiusz Milik, trattando col Marsiglia l’arrivo a titolo definitivo del polacco.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ritorno di fiamma per Cancelo, Vlahovic sacrificabile (16 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CASTAGNE TORNA IN ITALIA?

Dall’altra parte, la Juventus sta valutando l’arrivo di un difensore per rafforzare il reparto arretrato. Il nome che circola con insistenza è quello di Timothy Castagne, difensore belga attualmente in forza al Leicester City. Nonostante il suo club abbia subito la retrocessione in Championship, il campionato di seconda divisione inglese, Castagne rimane un calciatore di grande talento e potenziale sempre nel giro della Nazionale dei Diavoli Rossi, che sta peraltro affrontando un importante processo di rinnovamento.

La Juventus, conscia della necessità di rafforzare la difesa, sta lavorando per portare Castagne a Torino. Il giocatore belga, che ha dimostrato le sue qualità sia in Premier League che con la nazionale, potrebbe essere un’ottima aggiunta al reparto difensivo della Juventus. La sua esperienza internazionale e la sua versatilità tattica lo rendono un obiettivo allettante per i bianconeri. L’esterno belga, ex Atalanta, è valutato da Leicester circa 15 milioni di euro, ma i bianconeri puntano al prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Juventus News/ Rovella e Cambiaso tornano, Allegri li dovrà valutare (15 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA