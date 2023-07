CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Il Bayern piomba su Szczesny. Zaniolo, ipotesi aperta (26 luglio 2023)

Il calciomercato estivo si anima per la Juventus con il rientro anticipato di Cristiano Giuntoli dalla tournée americana. Il direttore sportivo bianconero è al lavoro non solo per le entrate, ma anche per le cessioni. Tra i nomi che circolano con insistenza, c’è quello di Wojciech Szczęsny, portiere polacco della Vecchia Signora, che sembra essere finito nel mirino del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Bayern sta valutando l’opzione Szczęsny come possibile rinforzo per il ruolo di estremo difensore. La situazione di Manuel Neuer, alle prese con un infortunio alla gamba dopo una caduta sugli sci, sta spingendo il club bavarese a cercare una soluzione affidabile per la porta. Szczęsny avrebbe catturato l’attenzione dei bavaresi, e il ritorno di Giuntoli in Italia potrebbe aprire le porte a una trattativa tra le due società.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PER ZANIOLO PORTE APERTE

Un altro nome di calciomercato che resta sempre vivo nel radar della Juventus è quello di Nicolò Zaniolo. Il giovane talento, attualmente in forza al Galatasaray dopo la lunga esperienza alla Roma conclusasi lo scorso gennaio, nutrirebbe ancora il desiderio di un trasferimento alla Juventus, possibilmente in questa sessione di calciomercato. Secondo il portale Fotomac, Zaniolo avrebbe rifiutato un’offerta cospicua proveniente dall’Arabia, dimostrando la sua concentrazione sul Galatasaray ma mantenendo la speranza di indossare la maglia bianconera.

Giuntoli dovrà valutare attentamente le possibilità e le priorità della dirigenza bianconera. La Juventus è concentrata su altre operazioni di calciomercato considerate prioritarie, ma la strada per Zaniolo potrebbe aprirsi qualora si presenti l'opportunità, magari grazie ai fondi derivanti dalla vendita di Soulé. Convincere il Galatasaray non sarà difficile visto che i turchi, dopo l'investimento operato su Zaniolo, non ascolteranno offerte inferiori ai 20 milioni più bonus, ma la situazione in caso di cessioni dei bianconeri potrebbe evolversi rapidamente.











