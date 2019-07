Calciomercato Juventus news/ Il Bayern vuole Cancelo: pronti 60 mln (Ultime notizie)

In casa della Juventus non si smette di sognare Paul Pogba, da riportare a Torino in questa finestra di calciomercato e benché il centrocampista dello United non ha nascosto la sua volontà di tornare in bianconero, va pure detto che per la Vecchia Signora l’affare si annuncia più che complicato. E’ infatti sempre più forte la concorrenza del Real Madrid: secondo la Gazzetta dello Sport, Zidane avrebbe di nuovo cercato di convincere Florentino Perez a portare nello spogliatoio dei Blancos lo stesso Pogba. Di conseguenza la dirigenza del club spagnolo sta cercando qualche contropartita interessante da proporre nell’affare col Manchester United, ma per ora il nome più appetibile quello di Gareth Bale, non pare affatto disposto a tornare in Inghilterra. In ogni caso l’affare non si chiuderebbe per meno di 150 milioni, cifra possibile per la Juventus, ma solo in caso di qualche cessione eccellente come Dybala e Alex Sandro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL BAYER VUOLE CANCELO

E’ poi anche sulle partenze che la dirigenza della Juventus si sta concentrando in questi giorni di calciomercato estivo: ecco infatti che il primo a salutare Torino portrebbe essere Joao Cancelo, che pure è arrivato a vestire la maglia bianconera solo l’anno scorso. Secondo il Corriere dello sport infatti pare che il Bayern Monaco sia pronto a fare sul serio per trasferire in Germania il terzino, superando quindi la concorrenza del Manchester City. I bavaresi quindi si sono inseriti nella trattativa e sono pronti a mettere sul piatto i 60 milioni richiesti dalla Juventus: rimane solo da avviare i giusti contatti col il giocatore stesso. Manca di fatto solo il si dello stesso Cancelo, ma l’accordo di base potrà essere stretto a breve. Sarebbe quindi un grande colpo per lo stesso Bayern monaco, felice di abbracciare un altro estreno dopo Pavard e Lucas Hernandez.

