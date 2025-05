CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: GYOKERES SOLO UN SOGNO O…

Quante sono le possibilità che il calciomercato Juventus metta le mani su Viktor Gyokeres? Si parla di quello che forse è attualmente il miglior attaccante in circolazione, numeri alla mano: arrivato allo Sporting Lisbona nel 2023, in due stagioni lo svedese ha realizzato 97 gol in 102 partite, quest’anno è arrivato secondo nella Scarpa d’Oro alle spalle di Kylian Mbappé (segnando di più, ma venendo tradito dal coefficiente di 1,5 assegnato al campionato portoghese) e ha messo in mostra uno strapotere secondo forse a quello di Erling Haaland, che peraltro nell’annata appena conclusa non è stato così impattante e, ancora una volta (in FA Cup) ha terminato una finale senza gol o assist, un bilancio che può iniziare a pesare.

Il punto comunque non è il paragone, ma il potenziale affare di calciomercato: la Juventus su Viktor Gyokeres? Sì, come tutte le altre big che sognano un colpo simile; verrebbe invece da dire che economicamente, ma anche solo per possibilità concrete di scenario, lo svedese sia destinato altrove e cioè al mondo luccicante della Premier League, in grado di offrire stipendi sconosciuti alla nostra Serie A e di ammortizzare molto meglio contratti faraonici, visto che quello di Gyokeres può facilmente raggiungere gli 80 milioni di euro. E allora, perché il calciomercato Juventus avrebbe una possibilità di mettere le mani sul bomber scandinavo? Proviamo a capirlo, detto che qui si affronta un’ipotesi e non certo una realtà concreta.

PERCHÈ PUÒ ARRIVARE GYOKERES

Prendiamo spunto da un’indiscrezione lanciata da Sky Sport Deutschland, secondo cui il Manchester United si sarebbe defilato dalla corsa a Gyokeres per puntare su Matheus Cunha. Ecco il tema: i Red Devils arrivano da stagioni negative, l’ultima addirittura fallimentare, nonostante abbiano speso tantissimo in sede di calciomercato. Per esempio? Un capitale per Rasmus Hojlund, che certo non aveva il background di Gyokeres ma che comunque ha lasciato parecchio a desiderare. Da cui – anche questa una parafrasi, non lo sappiamo davvero – il ragionamento della società: un altro bagno di sangue per un attaccante che potrebbe fallire, non avendo ancora esperienza nei top campionati, potrebbe essere un palese danno di immagine dopo tutto il vissuto recente.

Pensieri simili, anche per il grande limite recente che è stato l’assenza di un vero bomber d’area di rigore, può averli anche l’Arsenal che infatti starebbe virando su Alexander Isak, che in Premier League ha già dimostrato di essere una sentenza: ora, naturalmente questo non significa che la Juventus abbia automaticamente in mano Gyokeres. La concorrenza non manca: in Inghilterra per il Newcastle del fondo Pif lo svedese sarebbe un ottimo colpo per sostituire Isak (anche e soprattutto nel cuore dei tifosi), e il Chelsea che tornerà in Champions League non avrebbe certo problemi economici.

LA STRATEGIA PER GYOKERES

Tuttavia, la Juventus rimane la Juventus anche dopo stagioni difficili e il suo impatto sul calcio europeo non va mai sottovalutato, sia pure oggi siamo in un’epoca diversa: magari il richiamo della maglia e della storia bianconera potrebbe attirare uno come Gyokeres. Ripetiamo: si fantastica, ma se davvero si vuole arrivare a un profilo del genere bisogna mettere mano al portafogli e studiare la strategia giusta. Ovviamente si passerebbe dalle cessioni: su tutte quella di Dusan Vlahovic, anche per concorrenza nel ruolo, il serbo ha ancora un calciomercato interessante e si riuscirebbe a “scaricare” l’alto ingaggio.

Poi, bisognerebbe probabilmente rinunciare a un altro big: la Juventus come già detto farà di tutto per trattenere Kenan Yildiz e un tandem offensivo con Gyokeres es il turco a girargli attorno e mandarlo in porta farebbe sognare, ma il turco potrebbe essere il grande sacrificio a meno che si accetti di non riscattare Francisco Conceiçao e magari anche dare il benservito a uno tra Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez (più il primo che il secondo), detto che Douglas Luiz è ormai in odore di cessione e anche per lui potrebbe arrivare un bel tesoretto.