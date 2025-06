Calciomercato Juventus news, Timothy Weah e Samuel Mbangula sembravano destinati al Nottingham Forest, ma la doppia cessione è saltata

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: STOP ALLE CESSIONI DI WEAH E MBANGULA

Il calciomercato Juventus deve fare i conti con una brusca frenata su una doppia cessione che avrebbe portato buona liquidità nelle casse del club bianconero. Parliamo dell’affare ormai sfumato con il Nottingham Forest, che avrebbe portato in Inghilterra l’americano Timothy Weah e il belga Samuel Mbangula.

Tutto è saltato a causa dell’opposizione del figlio d’arte, perché Timothy Weah non ha accettato la destinazione Nottingham Forest, ritenuta un passo indietro nella carriera del classe 2000, che ha fatto naufragare anche l’accordo per il classe 2004, che avrebbe dovuto andare di pari passo.

Lo riferisce l’esperto Fabrizio Romano, in particolare per quanto riguarda lo stop alla trattativa anche per Mbangula. La situazione tuttavia è delicata soprattutto per Timothy Weah, che ha ormai rotto con la Juventus, compresa una forte polemica tra l’agente del giocatore e la società dopo la tribuna nella disfatta contro il Manchester City al Mondiale per Club.

Weah e anche Mbangula erano stati esclusi proprio perché ormai destinati al Nottingham Forest, tuttavia contro la volontà dello statunitense, tanto che il suo agente Badou Sambague è stato molto chiaro e molto duro nei confronti della Juventus: “È una vergogna. Nessuno può trattarlo come una marionetta”.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: È ROTTURA CON TIMOTHY WEAH

Ecco allora che per il calciomercato Juventus si fa delicata soprattutto la situazione di Timothy Weah, perché di solito è difficile vendere bene un giocatore quando i club interessati sanno che c’è una rottura con la società di appartenenza, per cui il prezzo potrebbe abbassarsi. L’obiettivo era fare cassa entro il 30 giugno e poi sfruttare l’incasso per finanziare l’assalto a Jadon Sancho del Manchester United. L’alternativa sarebbe un reintegro in squadra per provare a ricucire, staremo allora a vedere se il futuro di Timothy Weah potrà a sorpresa essere ancora alla Juventus.

Di certo, in caso di cessione servirebbero destinazioni più prestigiose per convincere il figlio d’arte ad accettare l’addio. Più sfumata la posizione di Samuel Mbangula, che è arrivato alla Juventus nel 2020, ha giocato nelle giovanili e anche nella Next Gen fino all’approdo in prima squadra: nel caso del giovane belga non ci sono state rotture, per cui si potranno valutare con maggiore serenità altre destinazioni o anche l’eventuale permanenza. Di certo però adesso sembra molto difficile riuscire ad incassare a breve: questo è il problema più immediato da risolvere per il calciomercato Juventus…