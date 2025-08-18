Calciomercato Juventus News: tra i nomi per il centrocampo spunta anche quello di Sergi Altimira, classe 2001 che gioca nel Betis.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: BLITA A CENTROCAMPO

Sono giorni intensi per il calciomercato Juventus, che pian piano sta provando a sistemare tutte le sue pedine: sappiamo dell’imminente trasferimento di Douglas Luiz in direzione Nottingham Forest, sappiamo anche di come Nico Gonzalez, per quanto “rassicurato” da Igor Tudor, resti una possibile cessione per fare cassa con uno scenario che si potrebbe concretamente sbloccare nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus News/ Zhegrova se parte l'argentino, un mediano torna in Brasile (17 agosto 2025)

Naturalmente, la Juventus cercherà poi di completare la sua rosa: il nome di Edon Zhegrova rimane in pole position in caso di addio di Nico (la pista Jadon Sancho sembra ormai tramontata) e si lavora sempre sul centrocampo, con Matt O’Riley indiziato principale.

Tuttavia la Vecchia Signora potrebbe virare su un altro profilo, e il discorso si lega a filo doppio con la possibile partenza di Arkadiusz Milik: fermo da tempo ai box, il polacco sarebbe chiuso dal ritorno di Randal Kolo Muani e piace molto al Betis, la trattativa sarebbe in corso e la Juventus potrebbe approfittarne per provare a mettere le mani su Sergi Altimira.

Calciomercato Juventus news/ Molina, servono 25 milioni. Douglas Luiz-Nottingham, ci siamo (17 agosto 2025)

Figlio d’arte: papà Aureli è stato un attaccante cresciuto nel vivaio del Barcellona, che poi ha intrapreso la carriera di preparatore atletico lavorando nello staff di Pep Guardiola, contribuendo al mito degli invincibili blaugrana. Ecco: il figlio, Sergi Altimira, è invece un centrocampista di buon fisico, che tra una settimana compirà 24 anni.

IL PROFILO DI ALTIMIRA

Sergi Altimira per il calciomercato Juventus? Come già detto, a centrocampo si attende solo l’addio ufficiale di Douglas Luiz, e anche capire se l’operazione O’Riley possa andare in porto. Il Brighton deve ancora prendere una decisione, intanto il centrocampista è andato in gol all’esordio stagionale in Premier League e, anche se questo potrebbe non significare granchè, è chiaro che bisogna studiare dei piani alternativi per non farsi trovare impreparati. Anche Sergi Altimira, come papà Aureli, ha iniziato la sua carriera di calciatore nel Barcellona; in prima squadra però non è mai arrivato, fermandosi alla Under 18 blaugrana. Da qui ha poi giocato in società minori, ma nel 2023 è arrivato al Getafe.

Calciomercato Juventus News/ O'Riley in avvicinamento, sfuma un obiettivo per la difesa (16 agosto 2025)

La sua esperienza è durata solo un mese, passaggio immediato al Betis dove finalmente Altimira è maturato raggiungendo anche la finale di Conference League, anche se è entrato solo a cinque minuti dal termine con il Chelsea già in vantaggio 3-1. Dunque non un titolarissimo perché chiuso da tre elementi di tutto rispetto, ma il calciomercato Juventus in ogni caso sa che questo calciatore, che può fare il regista come la mezzala, potrebbe fare al caso di Tudor e ha un prezzo di circa 15 milioni che con l’affare Milik potrebbe anche essere ridotto. Insomma: stando a quello che filtra O’Riley resta la prima opzione a centrocampo, ma attenzione al potenziale colpo bianconero a sorpresa…