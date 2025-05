CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DOPPIO COLPO DAL BARCELLONA

Il calciomercato Juventus è legato inevitabilmente al Mondiale per Club, oltre che al quarto posto in Serie A: un doppio tesoretto che farebbe molto comodo alla Vecchia Signora, che tra l’altro tramite i risultati sul campo potrebbe decidere se proseguire con Igor Tudor o cambiare nuovamente allenatore. Nel frattempo, Cristiano Giuntoli fa le sue valutazioni: all’ordine del giorno difesa e centrocampo (qui servirebbe un playmaker), nel reparto arretrato si punta sul rientro di Gleison Bremer ma, non sapendo ancora come il brasiliano tornerà nei primi tempi, bisogna puntellarsi anche perché Lloyd Kelly ha dato tutt’altro che garanzie e Renato Veiga appare destinato a lasciare subito. Ecco allora che alla Juventus è tornato di moda il nome di Ronald Araujo, trattato anche a lungo questo inverno.

L’uruguaiano, all’epoca fermo per infortunio, avrebbe voluto legarsi ai bianconeri perché chiuso al Barcellona; i blaugrana hanno risposto rinnovandogli il contratto fino al 2031, blindandolo anche per l’infortunio di Iñigo Martinez (e la Juventus ha ripiegato proprio su Kelly), ma poi Araujo ha comunque giocato poco e soprattutto è entrato nell’occhio del ciclone nella semifinale di Champions League. Subentrato al 76’ sul 2-2, si è fatto “mangiare” da Francesco Acerbi, non certo un bomber d’area di rigore, in occasione del gol che al 93’ è di fatto costato l’eliminazione al Barcellona. I tifosi si sono scatenati sui social; non che un errore singolo possa compromettere il futuro nel club, ma certamente oggi Araujo è tutt’altro che sicuro di continuare in Catalogna e dunque per la Juventus può tornare di moda.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL SOGNO A CENTROCAMPO

Riguardo la cabina di regia, il calciomercato Juventus guarda sempre al Barcellona ma, bisogna dirlo, qui stiamo parlando di un affare tecnicamente più complicato. C’è stato un momento in cui i blaugrana avevano pensato di vendere Frenkie De Jong, nel 2019 pagato oltre 80 milioni di euro all’Ajax, tanto che l’olandese appariva vicino al Manchester United; era un periodo buio per la squadra, che aveva dato l’addio a Leo Messi e stentava a ritrovarsi. Ecco, con l’arrivo di Hansi Flick De Jong, che ha anche dovuto superare un infortunio, è tornato centrale nel progetto: nelle due semifinali di Champions League contro l’Inter è stato per distacco il migliore insieme a Lamine Yamal, come ammesso anche da Simone Inzaghi che ne ha lodato la capacità di pulire le seconde palle e giocare con grande tranquillità.

De Jong alla Juventus? Un sogno anche oggi, e tra l’altro attenzione: il contratto scade nel 2026 e non è ancora stato rinnovato, certamente però il Barcellona ci sta pensando per il modo in cui Flick lo ha rimesso nel cuore del gioco e in ogni caso su di lui ci sarebbero tante squadre pronte ad affidargli le chiavi della manovra. Sarebbe poi difficile pensare che De Jong accetti, in questo momento, di giocare in una squadra che non gli garantisca la Champions League (già sfiorata ai tempi dell’Ajax), dunque se la Juventus vuole piazzare questo colpo di calciomercato dovrà innanzitutto provare a prendersi il quarto posto in campionato, intanto naturalmente può iniziare a tessere le sue trame…