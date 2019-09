Calciomercato Juventus News/ Il difensore non è arrivato, tifosi in rivolta!

Il calciomercato della Juventus ha fatto infuriare i tifosi bianconeri, preoccupati di non vivere una stagione in linea con le aspettative degli ultimi anni. In mezzo al campo sono arrivati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey a parametro zero. In difesa è tornato Gigi Buffon, ma non è partito l’infortunato Mattia Perin. Il reparto è stato rinforzato con l’acquisto dell’astro Matthijs De Ligt mentre sulla corsia destra Danilo si è scambiato la maglia con Joao Cancelo volato al Manchester City. Non è invece arrivato il rinforzo che ci si aspettava dopo l’infortunio di Giorgio Chiellini. Si era parlato di Jerome Boateng e addirittura di Medhi Benatia, ma i bianconeri hanno preferito trattenere Daniele Rugani che sembrava destinato in un primo momento alla Roma. Davanti poi sembrava dovesse succedere di tutto, invece alla fine sono rimasti Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain.

Calciomercato Juventus News, ultime notizie: ecco Han e Selasi, Nicolussi-Caviglia va a giocare

L’ultimo giorno di calciomercato è stato più benevolo per la Juventus Under 23 che ha piazzato due colpi mica da ridere. In mezzo al campo è arrivato dal Pescara Selasi, bravo nelle due fasi e abile sia ad amministrare il pallone che ha rubarlo agli avversari. Davanti invece è ufficiale l’acquisto di Han dal Cagliari, il nord coreano formerà una coppia molto tecnica insieme a Mota Carvalho ed eventualmente potrebbe anche essere utile a Maurizio Sarri qualora ce ne fosse bisogno. In uscita i bianconeri poi hanno deciso di piazzare Hans Nicolussi-Caviglia, girato in prestito al Perugia. Il centrocampista era molto ben visto da Massimiliano Allegri che diverse volte lo aveva portato con se in prima squadra, facendolo anche debuttare tra i professionisti.

