CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC ADDIO MA CON BUONUSCITA

Il calciomercato Juventus deve risolvere una situazione davvero intricata chiudendo per l’addio di Dusan Vlahovic. I bianconeri sono infatti bloccati nell’operare in entrata soprattutto a causa di questa situazione, decisi a liberarsi del serbo nel più breve tempo possibile alla luce del rendimento offerto lo scorso anno, quando è stato ufficialmente scalzato nelle gerarchie dal più prolifico Kolo Muani.

Calciomercato Juventus News/ Douglas Luiz, insiste il West Ham. Xhaka, servono 15 milioni (12 luglio 2025)

Sotto contratto con la Vecchia Signora fino a giugno del 2026, e dunque al termine della prossima stagione, l’intenzione di Vlahovic sarebbe quella di rimanere a Torino così da incassare lo stipendio pattuito per poi liberarsi a parametro zero e trovarsi una nuova sistemazione altrove. Stando a quanto concordato, nella prossima annata calcistica il serbo potrebbe arrivare a percepire addirittura 25 milioni di euro se si tiene conto anche dei bonus.

Calciomercato Juventus News / Una big piomba su Yildiz, si allontana Xhaka (11 Luglio 2025)

Una cifra questa a cui come dicevamo Vlahovic non vuole assolutamente rinunciare, come confermato anche dal suo entourage. I piemontesi starebbero a questo punto valutando l’opzione riguardante la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore che potrebbe ricevere 10 milioni di euro per liberarsi subito, coprendo così i vari premi promessi dal club.

La sensazione è che le parti potrebbero trovare un’intesa in questo senso nelle prossime settimane e nel frattempo il Milan rimane attento all’evolversi della situazione. Sfumato l’interesse dell’Arsenal, in Premier League Vlahovic viene ancora seguito dal Manchester United che potrebbe dover dire addio a Rasmus Hojlund, cercato da club italiani. In rossonero però Vlahovic potrebbe ritrovare quel Massimiliano Allegri col quale ha sempre avuto un rapporto più che ottimo.

Calciomercato Juventus News/ Due sudamericani in uscita, uno svizzero nel mirino (11 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LA PISTA SANCHO E’ ANCORA VIVA

L’addio di Vlahovic sarebbe perciò propedeutico pure all’acquisto di un nuovo esterno offensivo per il calciomercato Juventus. Stiamo ovviamente parlando di Jadon Sancho, inglese in rotta con il suo attuale club ovvero il Manchester United. I Red Devils hanno lasciato andare al Chelsea il britannico nella scorsa stagione ed è rientrato alla base visto che i londinesi hanno deciso di non riscattarlo.

Come rivelato da Sky Sport, l’offerta da 10 milioni di euro più bonus del calciomercato Juventus è stata presentata alla squadra guidata in panchina da Ruben Amorim e nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti per definire l’operazione.

Intanto la Juve sta cercando anche di riavere Conceiçao dal Porto prima che scatti la clausola rescissoria da 45 milioni e sarà necessario operare pure una o due uscite per far spazio a questi giocatori con Samuel Mbangula che risulta ora vicino ai tedeschi del Werder Brema.