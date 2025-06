Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Gyokeres al posto del serbo (20 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GYOKERES AL POSTO DI VLAHOVIC

Il calciomercato Juventus è monopolizzato dalla situazione concernente il reparto offensivo. I bianconeri stanno infatti affrontando il Mondiale per Club 2025 senza avere alcuna certezza in merito a quello che sarà l’attacco nella prossima stagione a partire da Randal Kolo Muani. Il francese, che ha siglato una doppietta nella gara d’esordio dei suoi, ha confermato nelle interviste post partita di auspicare la propria permanenza a Torino.

I dirigenti juventini dovranno quindi prendere contatto con quelli del Paris Saint-Germain per definire il trasferimento dell’attaccante ventiseienne, attualmente ancora in prestito. C’è però anche un altro calciatore presente ora in organico che potrebbe non rimanere alla Continassa pure nell’annata 2025/2026, ovvero il centravanti serbo Dusan Vlahovic.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, l’ex Fiorentina ed il suo entourage avrebbero rifiutato la proposta del rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2026, a fronte dei sei milioni di euro d’ingaggio offerti. Per Vlahovic si tratterebbe di guadagnare circa la metà dei 12 milioni di euro preventivati con la nuova annata calcistica. Il calciatore viene valutato 30 milioni di euro ma lo stipendio potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile pure per qualche pretendente della Premier League.

Il profilo individuato per sostituire Vlahovic è quello di Viktor Gyokeres, reduce dai trentanove gol stagionali firmati con la maglia dello Sporting di Lisbona. Proprio i biancoverdi non sono però disposti a svenderlo ed avrebbero addirittura alzato ad 80 milioni la richiesta per il cartellino dello svedese nonostante i suoi agenti fossero già d’accordo con la società per lasciarlo andare via a 50 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SCAMBIO AGUERD-RUGANI

Intanto però non è solo l’attacco ad occupare i pensieri dei dirigenti bianconeri se si parla di calciomercato Juventus. I piemontesi puntano come sempre a migliorarsi in tutte le zone del campo se c’è la possibilità di soddisfare determinate condizioni e nelle scorse ore è emersa l’eventualità di uno scambio con il West Ham comprendente due difensori, ovvero Daniele Rugani e Nayef Aguerd.

Il trentenne italiano potrebbe dunque andare a giocare in Premier League mentre il ventinovenne marocchino, che ha giocato nella Real Sociedad in prestito durante la stagione 2024/2025. La Vecchia Signora potrebbe intavolare dunque la trattativa con gli Hammers così da non perdere poi tra un anno Rugani, in scadenza di contratto a giugno 2026 appunto e finito recentemente a sua volta in prestito agli olandesi dell’Ajax.