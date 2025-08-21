Calciomercato Juventus News: ai bianconeri serve ancora un centrocampista, Hjulmand e Chukwuemeka sono complicati per motivi diversi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL SOGNO IN MEDIANA

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato, e il calciomercato Juventus deve fare ancora i conti con gli ultimi ritocchi. Cosa manca? Magari il tanto decantato esterno offensivo che sappia giocare sulla trequarti, anche se qui bisogna dire che è un’operazione presumibilmente legata all’addio di Nico Gonzalez, se ci sarà.

Calciomercato Cremonese News/ Non solo Sanabria, in attacco anche Osmajic e Colpani (21 agosto 2025)

Certamente manca un centrocampista di ordine: non un regista fatto e finito (nel 3-4-2-1 di Igor Tudor ce ne sarebbe meno bisogno) ma comunque un elemento che sappia fare uscire la palla con i tempi giusti e al quale appoggiarsi. Uno come Manuel Locatelli ma con più visione e anche fisicità, impresa non facile.

Il numero uno sulla lista della Juventus è sempre stato Morten Hjulmand, e lo è ancora oggi; tuttavia il danese già passato dal Lecce ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, al netto di questo lo Sporting Lisbona ne chiede almeno 50 (e potrebbero non bastare), in più su di lui si è inserito il Manchester United.

Calciomercato Verona News/ Nelsson ultimo acquisto in difesa, si riapre la pista Oristanio (21 agosto 2025)

I Red Devils hanno parecchia disponibilità economica, e sono allenati da Ruben Amorim che ha contribuito alla crescita esponenziale di Hjulmand. L’unico appiglio potrebbe essere il caos che regna oggi a Old Trafford, che eventualmente consiglierebbe al danese di scegliere un’altra squadra, ma rimane comunque per il calciomercato Juventus un’operazione molto complicata, soprattutto al 21 agosto già quasi terminato.

L’ALTRA OPZIONE

C’è poi un altro nome che il calciomercato Juventus sta considerando da tempo ed è quello di Matt O’Riley, lui pure danese: avrebbe aperto alla possibilità di vestire la maglia bianconera, il Brighton però nicchia, anche da questo punto di vista abbiamo una trattativa che non si concluderebbe nello spazio di pochi giorni ed è possibile allora che la società bianconera debba studiare non solo il piano B ma addirittura quello C. In questo caso, spunta un altro profilo del quale si era già detto: Carney Chukwuemeka, nato in Austria da genitori nigeriani ma che, trasferitosi in Inghilterra da piccolo, gioca per le selezioni dei tre leoni.

Calciomercato Inter News/ In arrivo il centrocampista, operazione da 25 milioni! (oggi 21 agosto 2025)

Nato nel 2003 e dunque il più giovane del lotto, fisico imponente, uno degli innumerevoli acquisti del Chelsea di questi ultimi anni, sedotto e abbandonato dai Blues perché con questa maglia ha giocato pochissimo, fino a venire ceduto in prestito al Borussia Dortmund. Lo scenario? Il Chelsea se ne priverebbe oggi stesso, ma solo a titolo definitivo: lo stesso Dortmund ha richiesto il calciatore al mittente e si è sentito rispondere picche, la Juventus rischierebbe di fare la stessa fine e allora bisogna mettere i soldi sul piatto. Tradotto, aspettare che qualcuno esca nuovamente o che si definisca l’affare Douglas Luiz-Nottingham Forest: il problema è che il tempo stringe e altre società potrebbero arrivare a Stamford Bridge con il denaro contante per Chukwuemeka, diventano allora giorni decisivi…