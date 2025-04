CALCIOMERCATO JUVENTUS: LA RICHIESTA DI JONATHAN DAVID

I nomi sono tanti, la certezza è che il calciomercato Juventus dovrà portare delle novità in attacco per la prossima stagione e le ipotesi si sprecano. Fra i nomi di lusso c’è ad esempio quello di Ademola Lookman, mentre una suggestione dall’estero (però molto costosa) è quella legata a Benjamin Sesko. Tutti nomi già circolati, come d’altronde quello di Jonathan David, il canadese del Lille sul quale l’edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport ci ha fornito un aggiornamento significativo.

Calciomercato Juventus News/ Di Gregorio scaricato al suo posto De Gea, Bayern su Yildiz (16 aprile 2025)

Sappiamo che è un nome che fa gola anche perché è un possibile parametro zero, anche se questo aumenta pure la concorrenza di tanti altri club interessati al giocatore. La conseguenza è che si alza il prezzo della voce che può fare la differenza, cioè naturalmente lo stipendio per il giocatore. Ecco allora che Jonathan David chiederebbe almeno 6 milioni di euro netti a stagione, senza dimenticare che chi si aggiudicherà il suo cartellino dovrà versare anche commissioni per gli agenti pari a 10 milioni, quindi non è esattamente un parametro zero.

Calciomercato Juventus News/ Giuntoli studia il doppio colpo in attacco! (10 aprile 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ECCO L’IDEA DAN NDOYE

Un nome relativamente più nuovo sul taccuino del calciomercato Juventus è quello di Dan Ndoye, lo svizzero classe 2000 del Bologna che a gennaio era stato corteggiato soprattutto dal Napoli. I partenopei tuttavia rifiutarono di versare al Bologna i 30 milioni di euro chiesti dalla società rossoblù per la cessione di queso bel talento, per cui proprio da quella cifra si ripartirebbe come base per una eventuale trattativa anche con la Juventus.

Un anno fa i bianconeri puntarono sull’allora allenatore del Bologna, cioè naturalmente Thiago Motta, la cui esperienza alla Juventus è finita male. I rossoblù invece stanno facendo nuovamente molto bene anche in questa stagione e allora stavolta nel mirino c’è un giocatore che in questa stagione vanta un bottino di 37 presenze fino a questo momento, con un bilancio di otto gol segnati più cinque assist. Quanto basta per attirare l’attenzione della Juventus ed entrare a sua volta nel calderone del “toto-attaccanti” bianconero.

Calciomercato Juventus News/ Occhi su Sesko, servono 70 milioni. Un terzino dal Real Madrid? (9 aprile 2025)