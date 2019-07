Calciomercato Juventus News/ Il valzer delle punte lo decide Higuain (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus ruota adesso attorno agli attaccanti. Gonzalo Higuain potrebbe innescare un valzer delle punte con Edin Dzeko all’Inter e Mauro Icardi in bianconero. Il Pipita ha debuttato con gol durante la prima amichevole stagionale della squadra di Maurizio Sarri persa 3-2 contro il Tottenham. I tifosi bianconeri hanno dimostrato grandissimo affetto nei confronti dell’attaccante argentino, invitando la società a non cederlo. Appare però scontato che il suo futuro sarà lontano da Torino. Gonzalo però si sta allenando con grande personalità, dimostrando di essere pronto per un dire la sua anche con la maglia degli otto volte campioni d’Italia. La La società intanto valuta con attenzione se fare un ulteriore sforzo economico, dopo i 70 milioni spesi per De Ligt, alla ricerca di un attaccante oppure se trattenere chi ha già dimostrato molto in bianconero.

Calciomercato Juventus News, Chiesa non arriva

Chi di certo non arriverà alla Juventus in questa sessione di calciomercato è Federico Chiesa. L’esterno d’attacco della Fiorentina è nel mirino dei bianconeri da diverso tempo, con Fabio Paratici che vorrebbe provare a replicare il colpo Federico Bernardeschi. L’arrivo di una nuova società però sembra rendere tutto più complicato, con Commisso che non ha nessuna intenzione di cedere il giovane calciatore. FirenzeViola.it ha specificato come ci sia stato un incontro tra le parti con il patron dei viola che avrebbe ribadito al calciatore la voglia di trattenerlo. Ovviamente il futuro di Chiesa potrebbe tingersi ancora di bianconero, ma non da subito visto che al momento la chiusura della Fiorentina appare essere veramente totale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA